Ein «Glücksfall» für den Kanton: Hier werden Implantate aus dem 3D-Drucker hergestellt

Massgeschneiderte Implantate, die aus dem Drucker kommen: Dieser Technologie will das Technologietransfercenter Swiss m4m Center in der Medizinaltechnik zum Durchbruch verhelfen. Am Donnerstagabend ist das Center in Bettlach offiziell eröffnet worden. Die Anwesenheit von Prominenz aus Forschung, Wirtschaft und Politik – darunter Frau Landammann Brigit Wyss – unterstreicht die hohen Erwartungen, die in das Projekt gesteckt werden.

Die Superlative jagten sich in den verschiedenen Voten, die dem offiziellen Akt des Banddurchschneidens vorausgingen. Von einem «Leuchtturm, der in die ganze Schweiz und darüber hinaus ausstrahlen wird», war die Rede. Vom Aufbau, der innerhalb eines Jahres mit der «Beschleunigung eines Tesla» erfolgt sei und ganz viel von «Leidenschaft».

Frau Landammann Brigit Wyss sprach von einem «Glücksfall» und zeigte sich stolz über die Ansiedlung des Swiss m4m Center in Bettlach. Von dessen Dienstleistungen werde auch – aber längst nicht nur – die im Kanton stark vertretene Medizinaltechnikbranche massiv profitieren können.

Im Rennen um Fördergelder des Bundes

Die in Bettlach angebotenen Dienstleistungen könnten für die Medtech-Branche der Schweiz «von grösster Wichtigkeit» sein, sagte etwa Thomas Wahl, Verwaltungsratspräsident des Swiss m4m Centers. Für Michael Hengartner, Präsident des ETH-Rates, zeugt die Einrichtung von der entscheidend wichtigen Zusammenarbeit und Vernetzung von Forschung, Lehre und Industrie in Zukunftstechnologien. Er wies darauf hin, dass im Land ein Netz von Technologietransferzentren zu mehreren Fachbereichen aufgebaut werden soll.

In einer Videobotschaft liess Nicole Schaad, Ressortleiterin nationale Forschung beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, durchblicken, dass das Center im Rennen um Fördergelder des Bundes auf guten Wegen sei. Als CEO des Swiss m4m Center berichtete schliesslich Nicolas Bouduban vom bereits feststellbaren «riesigen Interesse» aus der ganzen Branche. Dies stimme ihn zuversichtlich, dass das als Aktiengesellschaft konzipierte Center innerhalb von fünf Jahren selbsttragend werde arbeiten können.