«Ein Armutszeugnis»: Gewalt an Frauen ist oft ein Tabu – eine Kampagne will es durchbrechen

Organisiert war ein Anlass zum Thema Hexenverfolgung – «wir hätten uns mit Solothurns gewaltvoller Geschichte der Frauenmorde während der Hexenverfolgung auseinandergesetzt und Parallelen dazu gezogen, wie wir heute mit Gewalt an Frauen umgehen», erklärt Selin Dettwiler vom Vorstand von fem*so.

10. Dezember – Tag der Menschenrechte. Heute geht zudem die schweizweite Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» zu Ende. Dieses Jahr ist der Kanton zum zweiten Mal dabei; der feministische Verein fem*so ist Partnerin der Kampagne.

«Von häuslicher Gewalt waren 2019 laut Bundesamt für Statistik 6999 Frauen und 1541 Kinder betroffen. Die Zahlen sind seit 2009 relativ konstant. Das ist ein Armutszeugnis», so Historikerin Lysser.

«Hätten» – denn coronabedingt musste der Anlass abgesagt werden. Diskutiert werden soll das Thema aber auch so, erklärt auch Dominique Lysser, Mitglied bei fem*so.

Oft betroffen von Gewalt sind Mütter – darauf wird im Rahmen der Kampagne der Fokus gelegt. Mit diesem Thema beschäftigen sich die Mitarbeitenden des Frauenhauses Aargau Solothurn täglich. Derzeit sind 7 von 15 Plätzen besetzt, nachdem das Frauenhaus in den Vormonaten dieses Coronajahres ausgelastet war. Was das ganze Jahr über zutrifft: Hier werden vor allem Mütter mit Kindern aufgenommen, nachdem sie Gewalt erfahren haben, erklärt Stiftungsratspräsidentin Janine Sommer.

Sie sieht verschiedene Erklärungsansätze dafür: «Wir leben nach wie vor überwiegend die klassische Rollenteilung.» Heisst: Der Mann ist Ernährer, die Frau abhängig von ihm. Als Systemfehler bezeichnet die Stiftungsratspräsidentin demnach die Tatsache, dass Hausarbeit und Kindererziehung – meist von Müttern übernommen – nicht entschädigt werden, wodurch sie in diese finanzielle Abhängigkeit gerät. Gewalt gegen Frauen könne dann abnehmen, so Sommer, wenn die Gleichstellung von Mann und Frau in der ganzen Gesellschaft wirklich umgesetzt sei.

Diese Forderung stellt auch fem*so. Lysser erklärt: