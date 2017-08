Keine Ahnung von Versteigerung

Er beschreibt, was er erlebt hat: «Der Versteigerungsablauf war so vorgegeben. Es wurde pro Pferd ein Grundpreis verlangt. Von diesem aus konnte man höchstens noch 500 Franken in Hunderterschritten zusätzlich steigern. So wurden Summen unter marktüblichen Preisen für Freiberger erzielt und mehrere Bieter boten bis zum Schluss für ein Pferd. Die Folge: Man liess die Interessenten dann Lose ziehen mit der Konsequenz, dass wer ein bestimmtes Pferd haben wollte, gleich mehrere Verbündete zum Losziehen schickte. So schaffte es Saner selbst, mit der Unterstützung der Freiberger-Vereinigung, Charly, den 7-jährigen Fuchshengst, zu bekommen. «Ich hatte viel mehr Geld dabei, denn wir wollten dieses Pferd auf jeden Fall haben.» Und er schildert weiter: «Ich erlebte mit, dass jemand auf dem Parkplatz ein Pferd für 4000 Franken kaufte, das vorher für 2000 Franken ersteigert wurde. So führt man doch keine Gant durch», ereifert er sich.

Charly habe er schon früher bei Ulrich K. gesehen und kaufen wollen. «Der wollte aber nichts davon wissen. Der Hengst ist in einem guten Zustand und ist auch den Umgang mit Menschen gewohnt. Man muss ihn einfach noch an uns angewöhnen», sagt der gebürtige Beinwiler.

Ein Urfreiberger

Christoph Saner ist Vizepräsident der Verband-Sektion Urfreiberger RRFB (Eidgenössischer Verband des reinrassigen Freibergerpferdes). Dies ist ein Unterverband des Schweizerischen Freibergerverbandes mit dem spezifischen Zuchtziel, einen Freiberger mit 0% Fremdblutanteil zu züchten. Alle vor dem 1. Januar 1950 geborenen Freibergerpferde werden als Pferde ohne Fremdblut betrachtet und Charly stammt aus einer solchen Linie. Saner erachtet dies als wichtig für die Schweizer Pferdezucht. «Heute verfügen viele Freiberger über Einkreuzungen von Halbblutpferderassen. Doch der Freiberger soll ein Vielzweckpferd sein, das über eine robuste Gesundheit verfügt.»

77 Pferde weiden momentan auf Saners Weiden am Passwang und auf dem Oensinger Roggen. Mit Charly ist es noch eines mehr geworden. «Ich finde es wichtig, dass die Pferde in einem Herdenverband leben können. So, wie sie das auch in der Natur tun», meint der ausgebildete Landwirt. Vor rund 15 Jahren sei er aus Beinwil auf den Hof am Passwang gekommen.