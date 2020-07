Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Kanton Solothurn

Für private Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage, Familienanlässe, Anlässe privater Vereine, die nicht in öffentlich zugänglichen Einrichtungen oder Betrieben stattfinden (etwa in einem Garten oder auf einem Firmengelände) und deren teilnehmende Personen den Organisatoren bekannt sind, gilt einzig die Pflicht zur Beachtung der Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zu Hygiene und Verhalten. Es müssen also keine Masken getragen werden.

Clubs und Bars dürfen maximal 100 Personen einlassen. Betroffen sind Betriebe, in welchen weder der Sicherheitsabstand noch Schutzmassnahmen ergriffen werden können. Die Betreiberinnen und Betreiber von Clubs und Bars, in welchen die Konsumation zumindest teilweise stehend erfolgt, müssen seit dem 3.Juli die Kontaktdaten der Besucher aufnehmen und diese auch auf ihre Richtigkeit überprüfen. Entscheidet sich eine Bar allerdings für eine Sitzpflicht und können dadurch die Abstände eingehalten werden, gilt diese Einschränkung nicht mehr. Clubs könnten mit einem Schutzkonzept (etwa einer Maskenpflicht) mehr als 100 Personen hereinlassen.

Seit dem 11.Mai sind im Breitensport Trainings in sämtlichen Sportarten und weiteren Aktivitäten wieder erlaubt. Seit dem 22. Juni dürfen in allen Sportarten wieder Wettkämpfe stattfinden.

Reisen

Wer aus einem Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko zurückkehrt, muss für 10 Tage in Quarantäne und sich innerhalb von 2 Tagen nach der Einreise beim Kanton Solothurn melden.

Spitäler

Ohne ein umgesetztes Schutzkonzept dürfen Spitäler keine Untersuchungen, Behandlungen

und Therapien durchführen. Es gilt ein kontrolliertes Besuchsrecht. Die Regelungen dazu müssen die Spitäler in einem Besuchskonzept festhalten.

Alters- und Pflegeheime

Besuche in Altersheimen sind grundsätzlich wieder möglich, auch hier unter Einhaltung der Schutzmassnahmen. Nur Personen ohne Symptome dürfen Altersheime betreten. Wie im Heim selber die Schutzmassnahmen umgesetzt werden, entscheiden die einzelnen Heime selbst. Manche haben etwa eine Maskenpflicht eingeführt, andere lassen zusätzlich nur eine gewisse Anzahl Besucher aufs Mal zu oder haben bestimmte geschützte Besucherzonen definiert.

Heimbewohnerinnen und -bewohner dürfen sich wieder ausserhalb des Areals aufhalten.

Schulen

Im kommenden Schuljahr findet der Unterricht in ganzen Klassen an den Schulen statt. Sowohl in der Volksschule wie auch an den Mittel-, Berufs- und Hochschulen. Es gelten eigene Schutzkonzepte. An den Volksschulen ist der Hauptpunkt darin der Abstand zwischen Schüler und Lehrperson, die Schüler untereinander dürfen sich normal verhalten. Anders die nachobligatorischen Schulen: Dort müssen sich auch die Schüler untereinander an die Schutzkonzepte halten, allerdings «im Rahmen der Möglichkeiten». Plexiglasscheiben oder eine Maskenpflicht sind nicht vorgesehen.

Kitas

Kitas haben grundsätzlich offen. Beschränkungen der Gruppengrösse sowie Abstand zwischen den Kindern untereinander oder zwischen Kind und Betreuungsperson spielen mittlerweile eine untergeordnete Rolle. Schwerpunkte im Schutzkonzept sind der Abstand zwischen den Erwachsenen sowie das regelmässige Reinigen der Räumlichkeiten.