Die Wildkatze meldet sich in den Solothurner Wäldern zurück

Die wilden Katzen haben sich vor allem in der Region des Jura ausgebreitet. Sie gelangen doch bis ins Mittelland bis hin zu den Voralpen. «Seit 1962 haben sich die Wildkatzenbestände wieder erholt – von fast ausgestorben bis zu fast wieder komplett besiedelt», sagt Lea Maronde. Es gebe nach wie vor einige Gefahren. «Die intensive Nutzung der Landschaft durch den Menschen und damit verbunden die Zerschneidung der Landschaft und der Verlust von Lebensräumen, stellen heute die grösste Gefahr für Wildkatzen dar», so Maronde. Auch fallen die Vierbeiner immer wieder dem Verkehr zum Opfer.

Eine weitere Gefahr für die Wildtiere könnte die Hybridisierung sein. Dies bedeutet eine Vermischung zwischen Wild- und Hauskatzen. Die Hybridisierung könne unter gewissen Umständen die Art bedrohen und zu einer genetischen Ausrottung der Art führen. In der Schweiz seien Wildkatzen aber nicht akut wegen der Hybridisierung bedroht, betont Maronde. «Zu einer Verpaarung zwischen den beiden Katzenarten kommt vermutlich vor allem dann, wenn die Wildkatze in nur sehr geringer Dichte vorkommt, da sie dann keinen geeigneten Paarungspartner der eigenen Art vorfindet», sagt die Expertin.

Mit Fotofallen und Lockpflöcken

Im Rahmen eines Projektes der Stiftung Kora wurde die Rückkehr der Europäischen Wildkatzen und ihre Ausbreitung beobachtet. Um die Ausbreitung der Tiere zu fördern, führe ein Weg über die Wildtierkorridore, wie die Stiftung Kora schreibt. Insbesondere vom Jura Südhang hinüber in den Bucheggberg wurde eine Verbindung geschaffen. Dies fördere die Verbreitung vom Jura ins Mittelland. Dieser Korridor ermöglicht den Wildkatzen, den Raum der Voralpen zu nutzen.

Von Mitte Dezember 2018 bis Mitte Februar 2019 wurden zwischen Grenchen und Solothurn an 25 Orten Fotofallen der Stiftung stationiert. «Wir haben an jedem Standort einen Lockstock aufgestellt, um Haare für genetische Analysen zu erhalten.» In dieser Zeit wurden an zehn Stationen Wildkatzen gesichtet.

Daraufhin wurden weitere 34 Standorte im Bucheggberg und in der Region Bern mit Kameras ausgerüstet. Auch da wurden bis Ende April 2019 an zehn Standorten Wildkatzen abgelichtet.