Die Vorwürfe sammeln sich: Zielt die Kesb am Kindesschutz vorbei?

«Mühsam». So bezeichnen mehrere Anwälte die Zusammenarbeit mit den Kesb-Stellen im Kanton. Wobei sie meinen, hinter den langen Wartezeiten und Wechseln stehe «chronische Überlastung». Es gibt drei Kesb im Kanton: Solothurn, Olten-Gösgen, und Dorneck-Thierstein/Thal-Gäu. Zu ihnen heisst es, die Kesb gehe aufgrund der Überlastung generell den «Weg des geringsten Widerstands». Eine ehemalige Mitarbeiterin, die anonym bleiben will, bestätigt dieses Bild: «Hier arbeiten Menschen, die sich für Kinder einsetzen wollen – aber unter diesen Rahmenbedingungen und dem teils krassen Druck ist das nicht möglich.» Die Behörden selbst bestätigen, dass die Falllast einzelner Mitarbeiter teils zu hoch war – diese Zustände lägen über zwei Jahre zurück.

Der Fall hinterlässt kein gutes Gefühl. Es geht um einen Vater in Dornach, welcher seinen beiden Kindern nie etwas angetan hat – sie aber schliesslich im Rahmen von sogenannten Erinnerungskontakten nur noch viermal im Jahr sehen darf. Dies nachdem sich die Mutter von dem heute 55-Jährigen getrennt hat und ihm die Kinder entzogen hat. «Erinnerungskontakte – das ist üblich bei Straftätern, die im Gefängnis sitzen», kritisiert Annelies Münch. Sie ist emeritierte Professorin der Hochschule für soziale Arbeit in Basel, war bis 2018 Co-Präsidentin von Kinderlobby Schweiz und ehemaliges Mitglied der kantonalen Fachkommission für Familien und Generationen.

«Entscheide diktieren – das ist gar nicht möglich», sagt Hänzi. Die Kesb gehört zwar zum ASO, dieses hat laut Gesetz aber keine Akteneinsicht. Das fallführende Kesb-Mitglied führt demnach einen Fall selbstständig bis zur Entscheidreife, das ASO hat mit Einzelfällen nichts zu tun. Ausser, wenn diese ein hohes Medienecho auslösen; oder etwa Mitarbeitende bedroht werden. Der Entscheid selbst wird zudem in einem Dreiergremium gefällt; so kann auch der mitentscheidende Kesb-Präsident überstimmt werden.

So könne die Falllast bewältigt werden, so Hänzi weiter. Die Anzahl an pendenten Geschäften bewege sich seit längerer Zeit im grünen Bereich. Eine weitere Aufstockung sei deshalb nicht nötig. Zudem seien seit zwei Jahren die Teams an allen drei Standorten sehr stabil. Aber: «Mitarbeitende müssen belastbar sein. Phasen mit mehr Fällen kommen immer wieder vor und die Arbeit bei einer Kesb ist generell herausfordernd», so Hänzi.

In dieser Zahl enthalten sind auch die Fachsekretariate, welche zu den Oberämtern gehören. Ein Fachsekretariat übernimmt in rund der Hälfte der Entscheide Administrativarbeiten, bereitet einfache Geschäfte vor und übergibt diese dann der Kesb zur Beschlussfassung.

Die Kesb gehört zum Amt für soziale Sicherheit des Kantons (ASO). Das Gesetz trennt ihre Aufgaben zwar; laut Richtlinien hat das ASO keinen Einblick in einzelne Fälle. Nur: Dass «Entscheide über die Köpfe der Betroffenen hinweg gefällt werden, sagt nicht nur Jasminka Brcina. Ein ehemaliges Behörden-Mitglied meint: das ASO wolle eine «schlanke, ruhige Behörde im Kanton» und diktiere deshalb Entscheide. «Wer nicht mitziehe, wird eliminiert», kritisiert eine Anwältin zudem. Und eine Sozialarbeiterin, die ebenfalls anonym bleiben will, meint, bei der Behörde arbeiteten viele Personen aus «Angst» und der Einfachheit halber einfach für das Wohl gewisser Eltern.

Seit 2013 wehrt sich der eingangs erwähnte Vater aus Dornach gegen die Entscheidungen der Kesb. Bis 2015 fanden diese noch in gemeinsames Sitzungen mit der Kindsmutter statt. Bis ein Gutachten betreffend Besuchsrecht erstellt worden ist. Laut diesem kann der Vater nicht zwischen Eltern- und Kindesebene unterscheiden, er habe sich in den Konflikt verbissen, die Kinder befänden sich in einem Loyalitätskonflikt. Später erteilt das Verwaltungsgericht – gestützt auf das Gutachten – der Mutter das alleinige Sorgerecht zu. Das Besuchsrecht des Vaters wurde später nach und nach eingeschränkt, der Vater durfte die Kinder irgendwann nur noch begleitet sehen, irgendwann nur noch viermal im Jahr. Wobei das Besuchsrecht während vier Monaten sogar ausfiel. Der Vater erhob Beschwerde, reichte aufsichtsrechtliche Anzeigen ein. Bisher hat sich an der Situation nichts geändert.

Jasminka Brcina von der KESV, an die bis anhin 136 Kesb-Fälle – 12 aus dem Kanton – herangetragen worden sind, kritisiert an der ganzen Situation vor allem: «Wer sich wehrt, wird zum Querulanten gemacht – statt dass die Situation richtig erfasst wird.» Gewehrt hat sich auch der Vater aus Dornach. Er beanstandet, «strukturelle Mängel» bei der Behörde, Verflechtungen im Kanton.

Dass es teils Probleme mit Rollenkonflikten gibt, heisst es auch von diversen Vertretern von Berufsverbänden. Der Kanton ist klein, gerade von spezialisierten Fachpersonen gibt es nicht viele – Gutachter, Kindesvertretende und Beistandspersonen. Diese werden einerseits immer wieder eingesetzt. Andererseits erhalten sie ihre Aufträge von der Behörde, der sie auch kritisch auf die Finger schauen sollten, werden je nachdem auch von der Sozialregion bezahlt, die wie die Kesb zum ASO gehört. Eine ehemalige Kesb-Mitarbeiterin erzählt, es würden stets dieselben Fachpersonen zum Handkuss kommen – nämlich diejenigen, die nicht kritisch seien.

Im vorliegenden Fall aus Dornach gibt es eine heikle Beziehung, die nachgewiesen ist, darüber berichtete auch der Tagesanzeiger («Papa, wo bist Du?», 1.3.2019). Der Gutachter ist bei der Solothurner Spitäler AG angestellt – dort war die Rechtsanwältin der Kindsmutter im Verwaltungsrat. Es besteht der Verdacht eines Gefälligkeitsgutachtens zu Gunsten der Kindsmutter. Diesbezüglich sind noch Verfahren hängig. Im vorliegenden Fall stützen sowohl Behörden als auch Gerichte auf das Gutachten ab.

Für Beschwerden gegen Kesb-Entscheide ist das Verwaltungsgericht zuständig, welches aus fünf Personen besteht. So kommt es vor, dass die Richterinnen und Richter in einer Sache auch mehrfach entscheiden, was im vorliegenden Fall zur Frage führt, wie unabhängig noch entschieden wird. Die verantwortliche Richterin hält die Vorwürfe allerdings für aus der Luft gegriffen.

5. «Fehlende Kontrolle»

«Die Kesb ist ein in sich geschlossenes Machtsystem, vernetzt mit Gleichgesinnten Gutachtern und Rechtsanwältinnen, das innerhalb des Systems von gegenseitiger unkritischer Unterstützung und Gefälligkeitsurteilen geprägt ist und von Aussenstehenden oder Andersdenkenden weder Kritik, Vorschläge oder Ratschläge zulässt», fährt Professorin Münch fort. Für Drittpersonen gibt es im Kanton zwar eine Kesb-Aufsichtsbehörde. Doch: Diese gehört, so wie die Kesb, zum ASO. Und sie kann keine Einzelfälle überprüfen. Anzeigen bei der Aufsichtsbehörde, die der Kindsvater aus Dornach eingereicht hat, wurden trotz mehrerer aufgeführter Mängel abgewiesen.

Die geschilderten Vorwürfe werfen mittlerweile auch auf politischer Ebene Wellen. SVP-Kantonsrätin Stephanie Ritschard hat eine Interpellation mit dem Titel «Unfähigkeit der Kesb?» eingereicht, und «in ein Hornissennest gestochen», wie sie erzählt. Mehrere Betroffene hätten sich bei ihr gemeldet und das Bild der Missstände bestätigt. «Es geht hier klar nicht mehr um Einzelfälle», so Ritschard.

«Wenn man selbst Vater ist, und sich vorstellt, wie einem die Kinder so entzogen werden – dann ist das brutal», so Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Er hat den Fall des Kindsvaters aus Dornach mitbekommen, als er das Einreichen eines Postulats im Nationalrat vorbereitet hat. Nun hat der Bundesrat den Auftrag zu erheben, wie in den Kantonen in Streitigkeiten um das Sorgerecht vorgegangen wird – und vor allem, wie diese Prozesse schneller ablaufen könnten. Heute daure es nämlich zu lange, bis in einem fehlerhaften Fall ein Gerichtsurteil vorliege, so Müller-Altermatt. Und: «Elternteile können ihre Kinder dem anderen Elternteil praktisch ungestraft entziehen – es gibt heute kaum Sanktionen dafür. Das muss sich ändern.»

Brcina von der KESV berichtet zudem, dass die Vereinigung im Fall aus Dornach das KESV-Instrument «Veto» überprüfen würde. «Damit macht die KESV auf systemische Missstände aufmerksam». Dabei werde das Bundesamt für Justiz, die Bundeskanzlei und der entsprechende Regierungsrat über den Fall informiert und auf dringenden Handlungsbedarf hingewiesen. Im konkreten Fall ist derzeit noch eine Beschwerde beim Bundesgericht hängig. Seit November sind zudem 10 Gefährdungsmeldungen bei der Kesb eingegangen. Sie wurden noch nicht bearbeitet.