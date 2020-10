Die Solothurner Handelskammer lehnt die Initiative einstimmig ab

Neu müssten Schweizer Unternehmen sogar für die Verletzung von Menschenrechten und Umweltstandards von Lieferanten haften, selbst wenn sie kein Verschulden trifft. Dabei gilt die Beweislastumkehr: Alle Unternehmen müssen die ständige Überprüfung aller Abläufe nachweisen, um sich aus dieser Haftung für Dritte zu befreien zu können.

Nicht nur Grosskonzerne, wie die UVI-Befürworter oft verbreiten, sondern vor allem auch die KMU würden bei Annahme in den Sog der Initiative geraten, weil jedes Unternehmen die neuen Auflagen und Haftungsrisiken per Vertrag an seine Lieferanten weitergeben werde, heisst es in einer Medienmitteilung der Solothurner Handelskammer.

Aus heutigen Lieferantenverträgen würden Knebelverträge. Gewerbe und Industrie drohe ein juristisches Schwarzer Peter-Spiel, das nichts brächte ausser mehr Bürokratie, mehr Überwachung, mehr Einmischung und ein grössere Haftungsrisiken – gerade für KMU.

Wirtschaft unterstützt griffigen Gegenvorschlag

Als Alternative zur Initiative habe das Parlament einen Gegenvorschlag verabschiedet, der automatisch zur Anwendung komme, wenn die Initiative abgelehnt werde. Der Gegenvorschlag nehme das Anliegen der Initiative auf, ohne über das Ziel hinauszuschiessen.

Er schaffe einerseits Verbindlichkeit für die Unternehmen, ohne diese missbräuchlichen Klagen auszuliefern. Andererseits schaffe er eine international koordinierte Grundlage, die auch im Rahmen künftiger Gesetzesrevisionen eine parlamentarisch legitimierte, laufende Weiterentwicklung entlang der internationalen Entwicklungen ermöglicht. Der Gegenvorschlag werde durch die Wirtschaft unterstützt, auch wenn dieser die Unternehmen ebenfalls vor grosse Herausforderungen stellen werde.

Unternehmen sind auf gute Rahmenbedingungen angewiesen

Auch der Zeitpunkt der Initiative «für verantwortungsvolle Unternehmen» könnte schlechter nicht sein. Die Corona-Krise habe unsere Unternehmen durchgeschüttelt, wir befinden uns in einer tiefen Rezession, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst.

Die Unternehmen seien mehr denn je auf gute Rahmenbedingungen angewiesen. Für Experimente und weltweit einzigartige, unkontrollierbare Abenteuer mit unvorhersehbaren Konsequenzen sei jetzt der falsche Zeitpunkt. Die UVI sei ein zu gefährliches Experiment für unseren Wirtschaftsstandort. (mgt)