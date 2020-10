«Die Schwelle ist erreicht»: Der Kanton Solothurn plant eine Verschärfung der Massnahmen

Die Zahl der Infektionen mit Covid-19 im Kanton steigt weiter: Am Freitag gab der Kanton 30 Neuinfektionen bekannt, insgesamt wurden bisher 1149 Personen positiv getestet. Auch die Zahl der Personen, die im Spital behandelt werden, ist in der vergangenen Woche gestiegen. Am Freitag meldete der Kanton 10 hospitalisierte Personen.

«Nach einer kurzen Zeit mit wenig Fällen im Sommer sind die Fallzahlen kontinuierlich angestiegen», fasst Kantonsarzt Lukas Fenner die Situation im Kanton zusammen. «Nun ist die kritische Schwelle erreicht, und die Lageentwicklung ist sehr dynamisch.»

Regierung diskutiert die Schutzmassnahmen

Überraschend sei der starke Anstieg der Zahlen nicht, so der Kantonsarzt. Durch den kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen habe das Virus vermehrt in der Bevölkerung kursiert. «Zusätzlich verlagert sich das Leben vermehrt in die Innenräume, was das Übertragungsrisiko erhöht. Dabei werden die Auswirkungen der Öffnung von Grossveranstaltungen erst jetzt langsam spürbar.»

Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sollen im Kanton bald neue Schutzmassnahmen dazu kommen. «Aufgrund der dynamischen und kritischen Lage sind weitere Massnahmen nötig», so Fenner. Welche Massnahmen im Kanton getroffen werden, wird innerhalb des Regierungsrates diskutiert.

Am Montag soll die aktuelle Situation an der Regierungsratssitzung «eingehend thematisiert und das weitere Vorgehen besprochen werden», so die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Am Montagnachmittag soll der Regierungsrat dann über die geplanten Massnahmen informieren.