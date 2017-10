Unter dem Motto «Licht – Sicht – Sicherheit» werden Verkehrsteilnehmende in den kommenden Tagen daran erinnert, ihr Verhalten den Licht-, Sicht- und Witterungsverhältnissen anzupassen. Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn werden während den Morgen- und Abendstunden an verschiedenen Orten im Kanton Solothurn Beleuchtungskontrollen durchführen, wie in einer Medienmitteilung angekündigt wird. Ziel sei es, die Sicherheit im Strassenverkehr zu erhöhen.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Zweiradfahrenden. «Wo nötig, werden die Polizisten zur Erhöhung der Sichtbarkeit entsprechende Leuchtbänder oder Veloleuchten abgeben», so die Polizei.

Neben den Zweiradfahrern wird bei Automobilisten das seit 1. Januar 2014 gültige «Lichtobligatorium» kontrolliert. Dabei werde auch die Thematik «Tagfahrlicht» angesprochen, «denn gute Sichtbarkeit kann Leben retten». Bei schlechten Sichtverhältnissen (u.a. Regen, Nebel, Schneefall), in der Dämmerung sowie in Tunnels ist laut Polizei zwingend das Tagfahrlicht durch das Abblendlicht zu ersetzen.

Empfehlungen

Mit Beginn der Herbst- und Winterzeit verschlechtern sich die Licht- und Sichtverhältnisse und das Unfallrisiko steigt an, insbesondere für Zweiradfahrende und Fussgänger. Jeder Verkehrsteilnehmer kann aber seinen Beitrag dazu leisten Unfälle zu vermeiden. Das sind die Empfehlungen der Polizei:

Fussgänger

helle und reflektierende Kleider oder Leuchtwesten tragen

an Armen und/oder Beinen reflektierende Bänder anbringen

Schuhe mit Sohlenblitzen ausrüsten

nie überraschend die Strasse überqueren, immer Blickkontakt suchen – gut ausgeleuchtete Fussgängerstreifen nutzen

Verzichten Sie lieber einmal auf ihren Vortritt und überqueren dadurch sicher die Strasse

Radfahrer

Beleuchtung und Reflektoren vor jeder Fahrt kontrollieren

Speichen-Reflektoren montieren

reflektierende Kleidung oder Leuchtweste tragen

Motorfahrzeuglenker