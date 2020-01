Die Krebsliga überarbeitet Angebot für Betroffene und führt neue Kurse ein

Im Rahmen ihrer Betreuungsarbeit bietet die Krebsliga Solothurn auf das neue Jahr hin zahlreiche neue Kurse für Krebsbetroffene an. Das schreibt sie in einer aktuellen Medienmitteilung. Zwei davon starten bereits im Januar: im Kurs «Ätherische Öle anwenden» erfahren Interessierte, welche Möglichkeiten zur seelischen und körperlichen Gesundheitspflege die Verdunstung natürlicher Substanzen bietet. Die fachgerechte Anwendung dieser ätherischen Öle, welche in der Komplementärmedizin als Aromatherapie eingesetzt werden, wird durch die ärztlich geprüfte Aromafachberaterin Tamara Marti vermittelt.

Im Kurs «Pasta aus Urdinkel – einfach lecker» stellen die Teilnehmenden ihre eigenen Pastakreationen her, wobei sie auf die Unterstützung und das jahrelange Know-How von Mirjam Binz, Konditorin-Confiseurin EFZ und dipl. Ernährungsberaterin SPA, zählen dürfen. Der Kurs «Ätherische Öle» findet zum ersten Mal am 23. Januar statt, der Kurs «Pasta aus Urdinkel – einfach lecker» am 28. Januar. Beide Angebote sind kostenlos für Betroffene, eine Anmeldung ist jedoch notwendig, die Frist endet jeweils eine Woche vor dem Veranstaltungstermin.