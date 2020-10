Die FDP will mit Remo Ankli und Peter Hodel in die Regierung

Mit Remo Ankli aus Beinwil und Peter Hodel aus Schönenwerd werde die FDP.Die Liberalen Kanton Solothurn über zwei starke, breit abgestützte und erfahrene Persönlichkeiten verfügen, welche bereit seien, in der Solothurner Regierung Verantwortung zu übernehmen, wie die Partei mitteilt.

Remo Ankli wurde 2013 in den Regierungsrat gewählt und führt seither das Bildungsdepartement. Der 47-Jährige Schwarzbube ist Doktor der Theologie und hat seine politischen Sporen als Kantonsrat und Gemeindepräsident von Beinwil abverdient, so die Partei weiter. Remo Ankli sei sehr motiviert, an seinen zwei bisherigen Amtsperioden eine dritte anzuhängen und nochmal mit voller Kraft für Solothurnerinnen und Solothurner einzustehen: «Die Regierung funktioniert als Kollegialbehörde. Motiviert und mit Freude möchte ich darin auch in den kommenden vier Jahren den bürgerlich-freisinnigen Standpunkt vertreten. Und ich freue mich darauf, wenn wir das wieder zu zweit tun können.»