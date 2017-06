Tatsächlich hat Simus Kinderlieder-Karriere schon vor einiger Zeit begonnen. «Guet Nacht Bärn» hiess seine erste CD, in der er zusammen mit Tom Gisler von einem kleinen Nachtwächter erzählt und singt, welcher spannende Geschichten und neue oder bekannte Lieder zu einzelnen Orten in Bern vorstellt. «Diese CD stiess auf sehr grosses Interesse und wurde auch ausgezeichnet», freut sich Fankhauser. Er fand damit in der Reihe «Chinderwält» der Bergis-Medien GmbH den richtigen Verlag und konnte jetzt auch seine neuesten Geschichten um den Solothurner Waldkobold dort erscheinen lassen.

Pumpelpitz wird Botschafter

Anlässlich der vergangenen Solothurner Literaturtage trat Fankhauser mit der Pumpelpitz-Geschichte zum ersten Mal vor Publikum auf. «Eingeladen hatte mich Solothurn Tourismus. Pumpelpitz soll künftig der touristische Botschafter von Solothurn für Familien sein», freut sich der gebürtige Balsthaler.

Er selbst hat nach dem ziemlich unsanften Ende von Bagatello seine Lehrtätigkeit wieder aufgenommen. «Es war eine erlebnis- und lehrreiche Zeit mit Bagatello, doch über das Ende möchte ich lieber nicht mehr sprechen», sagt er dazu. Als ausgebildeter Primarlehrer hatte er 2011 nochmals die Schulbank gedrückt und sich zum Musiklehrer weitergebildet. Heute unterrichtet er an einer grösseren Sekundarschule in der Nähe von Bern und wohnt mit seiner Familie am Stadtrand von Solothurn.

Als «Simu» und «Simu für Kids» treibt er seine Solo-Musikkarriere weiter, vielleicht etwas weniger ambitioniert als früher, doch mit viel mehr Wärme und Lockerheit.