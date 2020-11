Die CVP nominiert Kolly und Müller für die Regierungsratswahlen

Nur zwei Stimmen machten am Schluss den Unterschied. Bei einer sehr hohen Stimmbeteiligung von mehr als 70 Prozent gingen insgesamt 244 Wahlzettel ein. Das absolute Mehr betrug somit 123 Stimmen, teilt die CVP Kanton Solothurn mit.

Thomas A. Müller ist promovierter Rechtsanwalt und Notar und führt seit 1996 eine Kanzlei in Olten. Er amtet seit 2013 als Präsident des Kantonalen Steuergerichts Solothurn. Zuvor war er ab 2005 Mitglied des Kantonsrats. Er ist zudem Gemeindepräsident von Lostorf, bekleidet den Rang eines Oberst im Generalstab (i Gst) und ist Vizepräsident der Kantonalpartei. Er ist verheiratet und hat drei Söhne.

Sandra Kolly-Altermatt ist kaufmännische Leiterin einer Treuhandunternehmung in Olten. Die 50-jährige ist seit 2009 Kantonsrätin und wurde 2013 und 2017 mit dem jeweils besten Resultat auf ihrer Liste wiedergewählt. Ebenfalls seit 2009 ist sie in Neuendorf Gemeinderätin mit dem Ressort Bildung und Mitglied der Industrie- und Gewerbekommission. Seit sieben Jahren steht sie zudem der CVP Kanton Solothurn als Präsidentin vor.

Die CVP Kanton Solothurn danke zudem Georg Nussbaumer für seine Kandidatur. Den Delegierten konnte mit dem Dreierticket Kolly-Altermatt, Müller und Nussbaumer eine gute Auswahl präsentiert werden, was sich in der hohen Stimmbeteiligung und dem knappen Resultat niederschlug, heisst es in der Medienmitteilung weiter. (mgt)