Die Anmeldung zum Impfen ist weiterhin erschwert

Viele Personen im Kanton Solothurn wollen sich impfen lassen – einen Termin dafür zu erhalten, ist aber schwierig. Das liegt einerseits daran, dass vorerst nur wenige Personen zu der Gruppe gehören, die momentan geimpft wird. Aber auch für Personen über 75 und für Angehörige von Hochrisikogruppen ist es schwer, einen Impftermin zu vereinbaren. Dies wegen anhaltender technischer Schwierigkeiten.

Vorerst ist es nur telefonisch möglich, sich für einen Termin anzumelden. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Leitung schon am Montag überlastet und brach zeitweise zusammen.

Wie Rückmeldungen in den sozialen Medien zeigen, war die Infoline des Kantons auch am Dienstag zeitweise gar nicht erreichbar. Dies, obwohl Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner am Montagmorgen gesagt hatte, man habe mit dem Problem gerechnet und arbeite an einer Lösung. Ebenfalls hatte sie in Aussicht gestellt, dass bis Mitte Woche Online-Anmeldungen möglich sein sollen.

Wie in anderen Kantonen setzte man dabei auf die IT-Lösung des Bundes, die aber noch nicht zur Verfügung steht. Wann ein Online-Tool zum Einsatz kommen kann, war am Dienstag nicht zu erfahren. Der Kanton liess eine Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Ebenfalls offen liess er die Frage, wie das Problem der überlasteten Infoline gelöst werden soll und ob man die entsprechenden Kapazitäten bereits ausgebaut habe. (rba)