Die Aktionstage Psychische Gesundheit sind neu auch via Livestream möglich

Der 10. Oktober ist der internationale Tag der Psychischen Gesundheit. Grund genug für die Aktionstage Psychische Gesundheit Kanton Solothurn, an diesem Tag mit einem besonderen Kickoff in die Veranstaltungsreihe 2020 zu starten, wie die Staatskanzlei Solothurn mitteilt. Mit einer Vernissage und der anschliessenden Ausstellung mit ausgewählten Art-Brut-Kunstwerken werde das Tabu von psychischen Erkrankungen und psychischen Beeinträchtigungen gebrochen.

Die Bilderausstellung schlage den Bogen zu den eigentlichen Aktionstagen, die dann vom 28. Oktober bis zum 6. November 2020 stattfinden. Zwölf Anlässe, die die Vielfalt der Themen rund um die psychische Gesundheit widerspiegle: Scham, Liebe, ADHS, Schlaf oder Sexismus. All dies und noch viel mehr bieten die Aktionstage in Form von Referaten, Filmen, Podien oder Diskussionen; immer mit dem Ziel, Themen einen Platz zu geben, die sonst zu wenig Beachtung erhalten, so die Staatskanzlei weiter.

Fast alle Veranstaltungen können dieses Jahr erstmals unkompliziert und anonym via hinhoeren-so.ch per Livestream mitverfolgt werden. Die Anzahl Plätze pro Veranstaltung vor Ort sei beschränkt, und es herrschte überall Maskenpflicht. (mgt)

Hinweis:

Kickoff-Veranstaltung: Vernissage zur Ausstellung «Art Brut» am Samstag, 10. Oktober 2020, 15 Uhr im Kapuzinerkloster Solothurn.