Die Aare ist nationales Schutzgebiet: Jetzt kommt Verbot für Stand Up Paddles

Das ist seit über 20 Jahren bekannt: Das Gebiet der Aare von Lüsslingen bis Solothurn und von Feldbrunnen bis Flumenthal ist nationales Schutzgebiet. Was ab Mitte September gilt: Auf den beiden Flussabschnitten ist es verboten, Stand-up-Paddle zu fahren. Das ganze Jahr über ist nicht mehr erlaubt, was so etliche den ganzen Sommer über getan haben: Bei der Badi oder bei der roten Brücke mit dem Brett in die Aare steigen, sich stromabwärts treiben lassen, stromaufwärts paddeln.

Theoretisch gilt das Verbot sogar schon länger. «Nur wusste niemand davon», erklärt Marcel Tschan vom Amt für Wald, Jagd und Fischerei am Telefon. Im Gespräch im Büro des Jagd- und Fischereiverwalters erklärt Tschan das Ganze genauer. 2001 wurden die beiden Aareabschnitte auf Bundesebene zu einem «Wasser- und Zugvogelreservat von nationaler Bedeutung» erklärt. In der zugehörigen Verordnung heisst es seit dem 15. Juli 2015, in diesen Gebieten sei das «Fahren mit Drachensegelbrettern oder ähnlichen Geräten» verboten. Mittlerweile ist bekannt, dass auch die in den Trend gekommenen Stand Up Paddles gemäss dem Bundesamt für Umwelt unter «ähnliche Geräte» fallen – und damit in verschiedenen Flüssen und Seen der ganzen Schweiz verboten sind.

«Dass der Mensch gefährlich ist, wissen die Vögel. Gleitet ein Mensch auf einem Stand-up-Paddle fast geräuschlos über das Wasser, wirkt das auf die Tiere so, als ob er über die Aare auf die zugehen würde», erklärt Tschan das Problem. Diese würden dann die Flucht ergreifen, im schlimmsten Falle das Gebiet ganz verlassen. «Und für etwas gibt es ja die Schutzgebiete – der Kanton hat die Verantwortung, die Tierarten zu schützen.» Im Gebiet der Aare bei Solothurn geht es dabei vor allem um Zwergtaucher. Was an der ganzen Geschichte speziell erscheint: Motorboote und Gummiboote sind im oberen Abschnitt des Schutzgebietes – von Lüsslingen bis Solothurn – nicht verboten. Im unteren Abschnitt gilt im Winter Fahrverbot, im Sommer sind Ruderboote und kleine Motorboote zugelassen. Abstimmungsergebnis hat Einfluss auf das Verbot «Stand-up-Paddles dürften den meisten viel harmloser erscheinen», so Tschan. Aber genau weil Motorboote deutlich lauter seien, hätten Wasser- und Zugvögel weniger Angst davor. «Mit dem Lärm verbinden sie keine Gefahr mehr, sie wissen, dass ihnen nichts passiert und ein lärmiges Boot schnell wieder vorbei ist.» Dazu kommt: Motorboote bewegen sich oft eher in der Mitte der Aare. Die flachen Stand-up-Paddles ohne Kiel viel eher auch im flachen Gewässer oder in Schilfnähe, wo sich eben auch Tiere wie der Zwergtaucher gerne aufhalten.