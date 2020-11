Deutlicher als erwartet: Das umstrittene Polizeigesetz wird mit 73 Prozent angenommen

Das revidierte Polizeigesetz nimmt im Kanton Solothurn die Hürde der Referendumsabstimmung. Die Zustimmung liegt nach Ende der Auszählungen bei 73,02 Prozent. Bloss 26,98 Prozent der Stimmberechtigten, die an der Abstimmung teilnahmen, haben den Erlass abgelehnt. Keine einzige Gemeinde stimmte Nein im Kanton. Besonders gross war der Ja-Anteil in Eppenberg-Wöschnau (84,06 Prozent) und Walterswil (83,43 Prozent). Der Nein-Anteil war wiederum in Beinwil (46,24 Prozent) und Zullwil (40,61 Prozent) am grössten.

Der Solothurner FDP-Kantonsrat Markus Spielmann nimmt Stellung zur Niederlage: