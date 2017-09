In Biberist gibt es gleich zwei Schülervorführungen. Jede Vorstellung resultiert aus einer ganzen Probewoche. Das Besondere heuer ist die Zusammenarbeit zweier Institutionen und die unterschiedliche Besetzung beider Vorstellungen: Bei der ersten Vorstellung sind eine vierte Klasse der Gemeindeschule, der grosse Kindergarten und die Biberister Bewohner des Zentrums Oberwald dabei. In der folgenden Woche ist eine andere vierte Klasse zusammen mit den Zuchwiler Bewohnern des Zentrums Oberwald an der Reihe.

Jubiläumsanlass für alle

Das Zentrum Oberwald hat dieses Projekt lanciert im Rahmen seines 85-jährigen Bestehens. An seinen beiden Standorten Zuchwil und Biberist werden geistig und körperlich beeinträchtigte Kinder und Erwachsene nicht nur gepflegt, sondern es wird auch versucht, ihnen ein möglichst hohes Mass an Selbstbestimmung und Eigenständigkeit zu ermöglichen.

Pro Zirkusaufführung machen rund 12 erwachsene Betreuer und 8 aktive Artisten aus dem Oberwald mit. Dazu kommen je 20 Primarschüler und in der ersten Woche noch ein Teil des Kindergartens. Ergänzt werden die Schülervorstellungen von zwei Theatervorstellungen des «Wunderplunder»-Teams.

Aufführungen Sa, 16. 9., 14 Uhr, erste Schülervorstellung; Di, 19. 9., 18.30 Uhr, «Füürobe-Show» einiger Biberister Vereine; Mi, 20. 9., 19 Uhr, «Die Odyssee – Helden mit Heimweh» (Wunderplunder Theater); Fr, 22. 9., 18 Uhr, zweite Schülervorstellung.