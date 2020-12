Der Sozialpreis 2020 geht an den Verein Robi in Olten

Mit dem Sozialpreis zeichne der Kanton Solothurn seit 2007 ausserordentliches soziales Engagement von Einwohnerinnen und Einwohnern, Institutionen, privaten und staatlichen Unternehmen aus, wie die Staatskanzlei Solothurn mitteilt. Dieses Jahr gehe der Sozialpreis an den Verein Robi in Olten. Die Jury zeichne damit das grosse Engagement in der Integrationsarbeit in der Stadt Olten aus.

Weiter waren folgende Organisationen und Einzelpersonen für den Sozialpreis nominiert:

Chris van den Broeke, Solothurn - für den selbstlosen Einsatz zugunsten einer beeinträchtigten Person in einer Krisensituation

Gemeinnütziger Frauenverein Olten – für das Projekt «Nesteldecken für demenzkranke oder betagte Menschen»

Cutohof, Buchegg – für die langjährige wertvolle Arbeit mit beeinträchtigten Menschen

Caritas Schweiz – für den unermüdlichen Einsatz während der anhaltenden Corona-Krise

Kein Sozialstern und Publikumspreis

Der Sozialstern richte sich an Unternehmen, die sich in besonderer Weise für die Integration psychisch beeinträchtigter Personen in den Arbeitsmarkt einsetzen, so die Staatskanzlei weiter. Dieses Jahr sei keine Bewerbung eingegangen, die diese Kriterien erfülle. Zudem entfalle der Publikumspreis, da die sonst öffentliche Preisverleihung coronabedingt nicht stattfinden könne. Somit werde in diesem Jahr ausschliesslich der Sozialpreis im Wert von CHF 20'000 verliehen.

Der Sozialpreis werde dem Verein Robi Olten im Januar 2021 durch Susanne Schaffner, Vorsteherin des Departements des Innern, vor Ort übergeben.

Portraits der Nominierten sowie alle vergangenen Gewinner/-innen des Sozialpreises finden Sie auf sozialpreis.so.ch. (sks)