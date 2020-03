Der Pendenzenberg soll schrumpfen — dafür steht mehr Personal zur Verfügung

Zurückgegangen ist laut der Staatsanwaltschaft aber lediglich die Zahl der Übertretungen, also der geringsten Deliktkategorie. Weil Verfahren wegen Verbrechen und Vergehen aber mehr Arbeit bedeuten, ist der Pendenzenberg in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr noch einmal gewachsen. Bei Verbrechen und Vergehen waren es Ende letztes Jahr noch 3’506 Verfahren pendent, Ende 2018 waren es noch 3’352.

Mehr Personal soll für Entlastung sorgen

Schon seit Jahren wächst die Zahl der pendenten Fälle bei der Staatsanwaltschaft an, ab diesem Jahr soll der Pendenzenberg aber nicht mehr grösser werden. Bald erhält das Personal nämlich Verstärkung: Der Kantonsrat hat im Herbst einen Antrag der Staatsanwaltschaft für mehr Personalressourcen bewilligt, per 1. Mai werden elf Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Untersuchungsbeamte und weitere Angestellte die Staatsanwaltschaft verstärken.

«Kurzfristig hat uns das Ressourcenerhöhungsprojekt mehr Arbeit Führungsaufwand beschert», erklärte Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck an der gestrigen Medienkonferenz der Staatsanwaltschaft. Langfristig werde das Personal so aber deutlich entlastet, auch wenn die Mitarbeitenden in Zukunft noch immer sehr gezielt eingesetzt werden müssen.

Die zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unter anderem im Kampf gegen Cyberkriminalität und im Bereich der Einziehung von Vermögenswerten im Einsatz. Ausserdem soll die Staatsanwaltschaft mit mehr Personal in Zukunft mehr Einvernahmen durchführen können.

Gerade Ermittlungen im Bereich der Cyberkriminalität haben in den letzten Jahren viele Ressourcen gebunden, weil sie besonders aufwendig sind. Die Täter sitzen oft im Ausland und die Ermittlungen scheitern häufig daran, dass die nötige internationale Rechtshilfe nicht geleistet wird.

Die neuen Personalressourcen boten auch Gelegenheit für eine interne Reorganisation. Unter anderem wurde das Kompetenzzentrum für verdeckte Zwangsmassnahmen wie telefonische Überwachungen neu zusammengesetzt.

Zusätzlich sollen Fälle, die an der Zuständigkeitsgrenze zwischen den allgemeinen Abteilungen und der Wirtschaftskriminalität liegen, künftig vermehrt von Experten aus dem Bereich Wirtschaft behandelt werden, und um so die allgemeinen Abteilungen zu entlasten.