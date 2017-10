Rekordmonat Oktober?

Auch Geschäftsführer Stuber sagte, das habe er noch nie erlebt. Er sprach aber nicht vom Millionsten Besucher, sondern von den Anzahl Personenfahrten, die in diesem Oktober schon verkauft wurden. Das sei «abartig»: «Seit der Inbetriebnahme der Bahn hatten wir noch nie so viele Tage hintereinander volle Bude», berichtet Stuber. Seit rund zehn Tagen seien die Parkplätze vor der Talstation in Oberdorf regelmässig voll. Auch die Solothurn-Moutier Bahn bringe bereits vom Morgen an massenhaft Besucher zu der Seilbahn. An diesen Spitzentagen verzeichnet Stuber rund 3000 Retour-Fahrten und mehr – jeweils an einem einzigen Tag.

Über den ganzen Monat hinweg waren es bisher 43'000 Personenfahrten. Somit kommt der Oktober laut Stuber fast an den Rekordmonat in der Geschichte der neuen Seilbahn heran: Im August 2015, zu Zeiten des «Anfangs-Hypes» um die Seilbahn, wurden rund 48'000 Personenfahrten gezählt. Der Oktober könnte den Rekord an Personenfahrten knacken, so Stuber – nebst der Millionen-Grenze an Passagieren der Seilbahn Weissenstein.