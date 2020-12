Der Kanton unterstützt Unternehmen mit maximal 100'000 Franken — Wer hat Anspruch auf wieviel Geld?

Der Regierungsrat habe am Donnerstag die Revision der Verordnung über Härtefallmassnahmen für Unternehmen beschlossen, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Solothurn. Diese gelte ab dem 1. Januar 2021 bis längstens am 31. Dezember 2021. Mit dieser Verordnung werden finanzielle Mittel bereitgestellt für Unternehmen, welche von den vom Bund angeordneten Massnamen besonders betrof­fen seien.

Die Situation ändere sich laufend und so wurde die Verordnung bereits vor Inkrafttreten mehrfach angepasst. Der Regierungsrat gehe davon aus, dass der Bund seine Anforderungskriterien gemäss der Bundesverordnung (Covid-19-Härtefallverordnung) auch weiter überarbeiten werden – beispielsweise was die Umsatzgrenze betreffe, heisst es weiter. Er wolle jedoch nicht länger zuwarten und mit der Verordnung jetzt ein wichtiges Zeichen für die Wirtschaft setzen, im Wissen darum, dass weitere Anpassungen folgen werden.