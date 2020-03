Der Kanton Solothurn hat Richtlinien für den Fernunterricht erarbeitet

Am 13. März um 16.00 schickte Mathias Stricker, der Präsident des Verbandes Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO), seine 5.-Klässlerinnen und 5.-Klässler nach Hause. Er ahnte bereits, dass er sie so schnell nicht mehr wiedersehen würde. Schuld daran ist das Coronavirus: Um die Ansteckungskurve möglichst flach zu halten, wurden sämtliche Schulen geschlossen.

Voraussichtlich sollen die Schülerinnen und Schüler nach den Frühlingsferien wieder in den Schulzimmern unterrichtet werden, aber bis dahin sind die Lehrer gefordert: Sie versuchen per Fernunterricht, ihren Schulkindern Wissen zu vermitteln.

An einer Medienkonferenz am Freitagvormittag zog der Kanton eine Zwischenbilanz dazu, wie der Fernunterricht im Kanton auf den verschiedenen Stufen angelaufen ist. Bildungsdirektor Remo Ankli zeigte sich zufrieden. «Die Schulen leisten ausserordentlich gute Arbeit», so Ankli. «Alle Beteiligten ziehen am gleichen Strick, und wollen das Beste für die Schülerinnen und Schüler.»