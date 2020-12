Der Detailhandel, ein Profiteur der Coronakrise? Nicht überall gibts volle Kassen

Wie fünf Detailhändler aus dem Kanton Solothurn die Coronakrise erleben

Thomas Schärer, Solothurn, Modegeschäft: «Noch so ein Jahr würden wir nicht überleben» Sie hatten elf gute Jahre hinter sich, Thomas Schärer, seine Frau Monika und ihr Team von Mode Küng. Zwei Filialen, viele zufriedene Kunden und ein schönes Polster für schlechte Zeiten. 2020 neigt sich dem Ende zu, genauso wie dieses Polster. Corona hat es regelrecht aufgefressen. «Noch so ein Jahr würden wir nicht überleben», sagt Thomas Schärer.

Frühling im Lockdown, ein paar befreite Sommermonate und seit Ende Oktober wieder Einschränkungen – das Geschäft hat gelitten. Zwei Monate machten sie gar keinen Umsatz, seit November nur noch 50 bis 60 Prozent von dem, was jeweils in den Vorjahren zur gleichen Zeit lief. Schärer erinnert sich: «Als ich im März den Laden schloss und wusste, dass er mehrere Wochen zubleiben wird, da kamen schon Existenzängste auf.» Machtlosigkeit, Schockstarre. Dann das Aufbäumen. Sie stellten einen Onlineshop auf die Beine. Ohnehin geplant, nutzten sie die Zwangspause zur Umsetzung. Viel hat es nicht gebracht, zwei, drei Verkäufe im Schnitt pro Tag. «Da wird es für uns Kleine schwierig, mit Giganten wie Zalando mitzuhalten», sagt Schärer. Aber es gibt die Möglichkeit der Anbindung. Und auch da ist der Grundstein gelegt. Die Schnittstelle steht, die Bestandsführung ist digitalisiert. Eine App haben sie ebenfalls lanciert. Unter dem Strich bleibt ein dickes Minus. Mit 30 bis 40 Prozent weniger Umsatz rechnet Schärer. Auch weil man stark in den Bereichen Anlassmode und Festbekleidung tätig ist. Wird weniger geheiratet und musiziert, leidet dieses Geschäft. Genauso, wie das Homeoffice den Verkauf von Anzügen hemmt.

Urs Brotschi, Selzach, Sportgeschäft: «Aufgeben? Mich trägt man in der Kiste hier raus»

Seit August arbeitet Urs Brotschi während drei Tage pro Woche auf dem Bau. Da hatte man das Gefühl, in diesen Coronamonaten hätten auch die letzten Bewegungsmuffel ihren Sport gefunden, aber Brotschis Geschäft in Selzach darbt.

Die Gründe für die Schwierigkeiten sind mannigfaltig. Brotschi ist spezialisiert auf den Skibereich, doch die Winter werden seit Jahren immer kürzer. Die letzte Saison wurde abgebrochen und diese droht im Keim erstickt zu werden. Im Sommer verkauft Brotschi vor allem Velos. Vom coronabedingten Boom konnte er aber kaum profitieren. Die Bikes bestellte er im September 2019, da hat nichts auf einen Boom hingedeutet und die Kassen waren wegen der vorangehenden schlechten Winter nicht gerade voll. «Man konnte nicht mehr nachbestellen, irgendwann waren alle Fahrräder verkauft», sagt er. Einen Onlineshop aufbauen, das hat Brotschi gar nicht erst in Angriff genommen. Er brauche den Kundenkontakt, es geht ihm um mehr als den Verkauf. Brotschi ist leidenschaftlicher Skipräparator, war Servicemann für Swiss-Ski und will künftig noch mehr auf dieses Business setzen. Ski schleifen, Schuhe anpassen – «das passiert nicht übers Internet», so Brotschi. Dienstleistungen für andere Sportgeschäfte, das ist sein Plan. Bis das Geschäft wieder anzieht, arbeitet er auf dem Bau. 2020 setzt er knapp einen Fünftel um von dem, was er in einem normalen Jahr umsetzt. Aufgeben war für den bald 60-Jährigen nie ein Thema: «Mich trägt man in der Kiste hier raus. Das Know-how, das wir haben, hat heute fast niemand mehr.»

Stefan Schindelholz, Dornach, Weinhandel: «Wir brauchen Messen und Degustationen» Zum Glück gab’s noch das Weihnachtsgeschäft. Denn ansonsten war 2020 für Stefan Schindelholz zum Vergessen. Bea, Olma, Weinmesse Basel? Alle dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Und: «An diesen drei Messen machen wir sonst 40 Prozent unseres Jahresumsatzes», sagt Schindelholz. Das Weinhandelsgeschäft von Stefan und Marlene Schindelholz und ihren vier Mitarbeitenden lebt zu drei Vierteln von den Messen. 15 bis 20 besuchen sie in einem normalen Jahr. Dieses Jahr lief praktisch nichts und der Umsatz brach auf die Hälfte und weniger ein.

Zugleich hätten sie gewisse Messen sogar im Voraus bezahlt. Zum Beispiel bei der Higa Chur. «Wir haben 20 000 Franken anbezahlt und nichts zurückbekommen», sagt Schindelholz. Auch weil die Bündner Regierung dem privaten Organisator Unterstützung untersagte, pochte dieser auf eine Vertragsklausel, die besagt, dass der Standinhaber in aussergewöhnlichen Situationen mithaftet. Der Bund schuf für solche Gelegenheiten Corona-Kredite. Und das Mittel der Kurzarbeit hat so manch eine Kündigung verhindert. «Das hat einmalig gut geklappt in der Schweiz», lobt Schindelholz. Auch wenn er und seine Frau, da sie beide pensioniert sind, kein Geld für sich selbst beantragen konnten. Online-Handel? Den haben sie, aber die Volumen sind als kleiner Händler bescheiden. «Wir müssen beraten. An Messen und bei Degustationen», sagt Schindelholz. Und die gibt’s vorerst nicht. Aber Not macht erfinderisch. Und so boten sie diesen Dezember erstmals Geschenkkörbe für Firmen an. Was «ganz gut ankam», so der Weinhändler.

Martin Thoma, Kriegstetten, Metzgereibetrieb: «Immer in Be wegung, immer auf Volllast» Die Investition war lange geplant. Martin Thoma und sein Geschäftspartner André Liechti bauen in Grafenried einen neuen Betrieb. Mehrere Millionen investieren sie in das Gebäude, das von Thomas Tochter als federführende Architektin gebaut wird. Produktion, Verarbeitung, Veredelung – alles unter einem Dach. Thoma selbst nennt es «ein Generationenprojekt».

Und das kurz vor der Pension. Ein, zwei Jahre plant der 62-Jährige, noch im Geschäft tätig zu sein, dann möchte er komplett an Liechti übergeben. Der Zeitplan steht, das Geschäft brummt – trotz Corona. Das Virus, das viele Betriebe in die Krise stürzte, hat sie eher beflügelt. Sie haben zwei Leute zusätzlich eingestellt, zählen unterdessen rund 15 Mitarbeitende. «Wir sind immer in Bewegung, immer auf Volllast», sagt Thoma. Zahlen nennt er keine. Aber der Handel mit Café de Paris, den man national aufgezogen hat, wachse im zweistelligen Bereich, und vor dem Geschäft in Kriegstetten bilden sich immer wieder Schlangen. Fleisch ist systemrelevant, darum war das Geschäft auch während dem Lockdown geöffnet. Und bei der Umsetzung der Coronamassnahmen haben sie gleich noch einen Pavillon gebaut. Schattenspender im Sommer, Trockenheit bei Regen, und Hände waschen und desinfizieren kann man auch gleich draussen. Es ist auch eine Investition in die Zukunft, wenn man Thoma fragt. Die Distanz soll bleiben. «Wir bieten den Kunden damit mehr Privatsphäre beim Einkauf», sagt Thoma. Das ermögliche noch bessere Beratung. Neben der Produktqualität einer der wichtigsten Punkte für einen unabhängigen Metzger.