Der Apotheker Thong Vo darf den Schnelltest durchführen — doch wie läuft dieser genau ab?

Wer sich im Kanton Solothurn auf Covid-19 testen lassen will, muss nicht mehr unbedingt zum Arzt oder ins Spital fahren. Auch Apotheken dürfen seit dem 9. November Antigen-Schnelltests durchführen.

Auf seiner Webseite hat der Kanton bisher vier Apotheken aufgelistet, in denen man sich mit einem Schnelltest testen lassen kann. Diese werden für Personen empfohlen, die keiner Risikogruppe angehören, nicht im Gesundheitswesen tätig sind und seit weniger als vier Tagen unter Symptomen leiden.

Rund 50 Personen haben sich in den beiden Apotheken von Thong Vo in Olten und Hägendorf in der vergangenen Woche auf Covid-19 testen lassen. Fünf der Tests seien positiv gewesen, berichtet Vo in seinem Büro in einem Hinterzimmer seiner Filiale in Hägendorf.

Ein Blick in Vos Terminkalender zeigt, wie gefragt das Angebot ist: Von 10.30 bis 16.00 waren am Montag alle Test-Termine in seiner Apotheke ausgebucht. Testen ist in den Apotheken nur auf Voranmeldung möglich.

Massnahmen einhalten und Angst nehmen

Sich auf Covid-19 testen zu lassen, ist kein angenehmes Erlebnis. Das weiss jeder, der die Prozedur einmal über sich ergehen lassen musste. Im Zimmer in Hägendorf liegt deshalb eine Karte parat, auf der die Anatomie der Nase aufgezeichnet ist.

«Viele Leute haben wirklich Angst vor dem Test», erzählt Vo, der extra eine vom Kanton organisierte Ausbildung absolviert hat, um Schnelltests durchführen zu dürfen. «Deshalb will ich ihnen zeigen, wo wir mit dem Stäbchen in der Nase hinfahren».

In Vos Apotheken führen vorerst nur er und ein weiterer Apotheker die Schnelltests durch. Zwar haben auch Pharmaassistentinnen die Ausbildung absolviert, momentan schauen sie den beiden Apothekern aber nur bei der Arbeit über die Schulter.

Neben Fingerspitzengefühl braucht es in den Apotheken auch Schutzkonzepte, damit das Personal und die anderen Kundinnen und Kunden sich nicht plötzlich ebenfalls anstecken. Vor dem Eingang der Apotheke stehen deshalb ein Schild und ein Wegweiser, die auf den Hintereingang verweisen.

Dort werden die Personen mit Symptomen von Vo, der für das Testen Schutzkleidung trägt, abgeholt und in ein kleines Zimmer geführt. Bis der Test vorbei ist und die Getesteten wieder auf dem Parkplatz stehen, dauert es nur rund drei Minuten, erzählt Vo. «Das ist kein böser Wille, aber wir wollen Personen, die vielleicht krank sind, wirklich nur so kurz wie möglich bei uns haben», so der Apotheker.