Der Abgang des ehemaligen Steueramt-Chefs kostete den Kanton Solothurn 150'000 Franken

Bestandteil der Abgangsvereinbarung ist auch die damalige Kommunikation der Personalie. Darin war lediglich von einer Trennung «im gegenseitigen Einvernehmen» die Rede und dem Dank und der Anerkennung des Regierungsrats an Marcel Gehrig für seine Arbeit im Dienst des Kantons. Über alles Weitere war damals Stillschweigen vereinbart worden. Nicht nur über die Gründe für die abrupte Trennung, sondern auch über die Details der Abgangsmodalitäten.

Regierung soll sich zu den Gründen erklären

Die Herausgabe der Vereinbarung hat Rechtsanwalt und SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann gerichtlich erstritten. Was er am Dienstag zu Gesicht bekam, stellt ihn aber keineswegs zufrieden. Das Gesetz verlange für die Freistellung bei voller Lohnzahlung gewichtige öffentliche oder betriebliche Interessen, so Wyssmann. Solche Interessen würden in der Vereinbarung aber keine genannt.