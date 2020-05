Das Solothurner Gründerzentrum stellt sich neu auf

Susanne Sahli wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. Mit ihr wurden zudem die folgenden neuen Vorstandsmitglieder gewählt: Heino Verhoek, Startup Academy Olten; Esther Luterbacher, Standortförderung espaceSolothurn; Karin Heimann, Wirtschaftsförderung Grenchen; Thomas Bretscher, Wirtschaftsförderung Schwarzbubenland; Regula Buob, Stiftung W.A. De Vigier. Weiter gehören zum Vorstand: Rolf Schmid, Wirtschaftsförderung Region Olten und Umgebung, Christoph Müller, Marti AG Solothurn; Jean-Claude Cattin, KSCP Simmen Cattin AG Grenchen/Solothurn; Daniel Ritschard, Webgearing AG Solothurn.

Der Förderverein hat zudem eine Statutenänderung und Anpassung des Vereinsnamens verabschiedet. Unter dem neuen Namen «Förderverein GZS – Gründungsdienstleistungen Kanton Solothurn» will man für die Eigeninitiative und das unternehmerische Verständnis im Kanton Solothurn sensibilisieren und diese fördern. Im Vordergrund steht dabei die Verankerung des Themas «unternehmerisches Denken und Handeln» in der Öffentlichkeit, was zur Mobilisierung von Unternehmensgründungen im Kanton Solothurn beitragen soll.

Durch sein breit abgestütztes Netzwerk bietet der Verein eine Wissensplattform mit praxisbezogener Unterstützung für gründungswillige Personen und steht allen offen, die unternehmerische Ideen umsetzen möchten. Er arbeitet auch aktive mit der kantonalen und den regionalen Wirtschaftsförderungen Olten, Solothurn, Grenchen, Thal und Schwarzbubenland zusammen. (szr)