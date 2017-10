Die Cordon bleu-Vielfalt ist gross im Kanton Solothurn!

Auch diese Restaurants wurden von unseren Leserinnen und Lesern empfohlen:

Berggasthaus Obere Wechten in Mümliswil; Restaurant St. Urs und Viktor in Walterswil; Berggasthof Obergrenchenberg; Zum Alten Stephan Solothurn; Restaurant Hinter Brandberg Welschenrohr; Restaurant Wilerhof Starrkirch-Wil; Schmiedstube Niedergösgen; Restaurant Schauenburg; Restaurant Kastanienbaum Recherswil; Restaurant Widder in Derendingen; im Clubhaus des FC Bellach; Restaurant Bismarck, Lohn-Ammansegg; die Krone in Schnottwil; der Sternen in Derendingen; das Kreuz in Solothurn; zum Wilden Mann in Schönenwerd.

Wir bedanken uns für Oli und Oli von www.cordonbleu-guide.ch für die Nutzerrechte an den schönen Cordon bleu-Fotos. Und natürlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Guten Appetit!