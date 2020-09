«Das ist ungeheuerlich»: Berufsverband der Pflegenden sieht nur noch den Weg übers Gericht

Das Urteil datiert vom 28.8.2018 und ist so klar, wie ein Richterspruch nur sein kann. Das Versicherungsgericht kam im Fall eines freiberuflich Pflegenden, der in Grenchen fünf Patientinnen und Patienten betreute, die Restkosten aber nicht vergütet erhielt, zum Schluss: Die öffentliche Hand, also Kanton oder Gemeinde, sind verpflichtet, die Restkosten zu übernehmen, die über den Beitrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und den betragsmässig begrenzten Beitrag der Patientin, des Patienten hinaus entstehen.

Deutlich wird das Versicherungsgericht zum Verhalten des Kantons in der Sache: Es gehe nicht an, dass der Kanton diesen bundesrechtlichen Anspruch ausschliesse, indem er gesetzlich festlege, man gehe davon aus, dass keine derartigen ungedeckten Kosten entstünden.

Für das Gericht steht vor diesem Hintergrund fest, dass die durch den Kanton zu regelnde Restkostenfinanzierung in der ambulanten Pflege auch für die freiberuflich tätigen Pflegefachpersonen gilt.

Die gesetzliche Verankerung ebenso wie die konkrete tarifliche Umsetzung lassen allerdings weiterhin auf sich warten. Deshalb kommen derzeit jene Ansätze zur Anwendung, welche die im Beschwerdeverfahren unterlegene Stadt Grenchen zugrunde legte. Sie hatte eine materielle Behandlung im konkreten Fall zuvor zu Unrecht verweigert und musste sich auf Geheiss des Versicherungsgerichts damit befassen. (bbr.)