Das Haareis hat es dem leidenschaftlichen Pilzfotografen besonders angetan

Tony Zweili vereint in seiner Freizeit zwei Leidenschaften: Er brennt gleichermassen für die Fotografie wie fürs Pilzesammeln, und deshalb landen oft spezielle, ästhetische Pilze vor der Linse des Makrofotografen. Nun, als Rentner, habe er dafür viel Zeit, sagt der 69-Jährige freudig, doch beide Hobbys begannen schon viel früher. «Ich habe schon als Kind alles fotografiert und meine Eltern damit oft genervt», erzählt er grinsend. Und auch Pilze sammelt er gemeinsam mit seiner Frau, mit der er in Oberdorf wohnt, schon seit 40 Jahren.

Durch die Enkel zum Pilzkontrolleur geworden

Die Liebe zur Fotografie habe Zweili schon von Anfang an mit einer seiner beiden Töchter geteilt, so erzählt er stolz. Obwohl die Makrofotografie eher sein Gebiet ist, fotografieren sie auch heute noch manchmal zusammen. «Es ist schön, als Familie so ein gemeinsames Thema zu haben», meint er. Und nicht nur das Fotografieren teilt er mit seiner Familie: Zum Pilzeln nehmen er und seine Frau oft ihre Enkelkinder mit. Diese seien von Anfang an sehr interessiert gewesen und haben immer gefragt: «Dädä, was isch das fürne Piuz?»