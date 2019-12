Das gab im August zu reden: Die Eröffnung des umgebauten Hotels Weissenstein

Keinen eigentlichen offiziellen Eröffnungsakt – aber immerhin einen Bundesratsauftritt gab es am Donnerstag zur Neueröffnung des um- und ausgebauten Kurhauses auf dem Solothurner Hausberg. So oder so zog das «Hotel Weissenstein», wie der traditionsreiche Betrieb fortan heisst, am ersten Tag seines «neuen Lebens» Scharen von Interessierten an.

Und eben: sogar einen leibhaftigen Bundesrat. Wirtschaftsminister Guy Parmelin gab sich am Vormittag die Ehre, die Gebäude zu besichtigen und eine Ansprache zu halten. Es war allerdings eine Rede zur Nation und deren Geburtstag (siehe unten), und nicht zum sichtlich gelungenen 20-Millionen-Franken-Umbau: Auf diesen ging der SVP-Magistrat nur gerade mal in einem Satz ein: Die Renovation des Kurhauses sei «ein perfektes Sinnbild für unser Land – ein Land, das seine Vergangenheit achtet, das aber gleichzeitig in die Zukunft blickt und vorwärtsstrebt».

Zuvor gönnte sich Parmelin, begleitet vom Bündner SVP-Nationalrat Heinz Brand und zusammen mit den stolzen Hausherren auf der ebenfalls erneuerten Hotel-Terrasse einen Kaffee. Und im Anschluss an seine Rede mischte er sich unters Volk. Dies bei einem von der SVP Solothurn offerierten Apéro. Der dabei kredenzte Weisswein dürfte dem Waadtländer, vormals Weinbauer, allerdings nicht nur eher sauer, sondern auch sehr spanisch vorgekommen sein.