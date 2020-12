Das Corona-Testzentrum in Solothurn nimmt den Betrieb auf

Künftig ist das Testzentrum von Montag bis Freitag von 12.00 bis 20.00 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Es ist eine Online-Anmeldung erforderlich, wie die Solothurner Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Man kann das Testzentrum zu Fuss oder mit dem Auto erreichen.

In der Regel liegt das Testresultat innert einer Stunde vor. Es wird per SMS übermittelt. Testen lassen können sich im Zentrum Personen mit leichten Symptomen, die seit maximal vier Tagen bestehen, und ohne medizinischen Beratungsbedarf. Ausserdem ist es für Menschen in angeordneter Quarantäne da, und zwar frühestens ab dem fünften Tag nach dem letzten Kontakt mit der infizierten Person.

Nicht ins Testzentrum kommen sollen Risikopatienten, Personen über 65 Jahren, Mitarbeitende im Gesundheitswesen mit Patientenkontakt sowie Kinder unter zwölf Jahren ohne ärztliche Zuweisung, wie die Staatskanzlei weiter schrieb.

Das rechtzeitige Erkennen von Ansteckungen und das sofortige Unterbrechen der Infektionsketten seien zentrale Elemente in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Neben Solothurn ist auch in Olten ein neues Testzentrum geplant. (sda)