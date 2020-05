Dank Veranstaltungs-Lockerung: Diese Solothurner Sommer-Anlässe finden statt

Sommerferien-Aktivitäten der Jugendarbeit Wasseramt

Das Sommerlager, die Ferienangebote und die Zirkuswoche mit dem Zirkus Wunderplunder vom 11. bis 18.Juli 2020 werden durchgeführt.

Beachvolley Turnier Messen, 26./27.Juni

Das Turnier am 26. und 27.Juni in der Badi Messen kann wie geplant stattfinden – natürlich unter Einhaltung der geforderten Sicherheitsbestimmungen, versprechen die Organisatoren auf der Facebookseite des Anlasses. «Gemeinsam spielen wir uns den Bewegungs- und Geselligkeitsmangel von der Seele.» Bis am 12.Juni kann man sich anmelden.

Infos: https://www.facebook.com/beachvolleymessen/

