CVP stellt drei Regierungsrats-Kandidaten zur Auswahl für ein Zweierticket

Die CVP-Regierungsräte Roland Heim und Roland Fürst treten am 7.März 2021 nicht für die nächste Amtsperiode an. Der Parteivorstand der CVP hat sich nun entschieden, den Delegierten drei Kandidaten zu empfehlen. Welche zwei schlussendlich ins Rennen geschickt werden, um die Sitze zu verteidigen wird an der Delegiertenversammlung vom 5.November entschieden.

Aus dem Kreis der potenziellen Kandidierenden seien «nach sorgfältiger Abwägung dem kantonalen Parteivorstand drei für das Amt des Regierungsrates besonders prädestinierte Persönlichkeiten» vorgeschlagen worden, heisst es in einer Mitteilung der Kantonalpartei. Es handelt sich um Sandra Kolly, Thomas Müller und Georg Nussbaumer.

Für die Findungskommission unter der Leitung von alt Regierungsrat Walter Straumann sei entscheidend gewesen, dass die neu zu wählenden Regierungsratsmitglieder «Erfahrung aus der Politik oder der Verwaltung, ausgewiesene Führungserfahrung sowie vertiefte Kenntnisse der zentralen politischen Dossiers mitbringen.»

Die Findungskommission habe eine Vielzahl an intensiven Gesprächen geführt und dabei festgestellt, «dass innerhalb der CVP Kanton Solothurn eine beachtliche Auswahl an Kandidierenden existiert, welche die gestellten Anforderungen erfüllen», heisst es weiter.

Das schreibt der Parteivorstand über die Kandidaten:

Sandra Kolly, 1970, Neuendorf, ist politisch sehr versiert und im Kanton hervorragend vernetzt. Seit 2009 politisiert sie im Kantonsrat und wurde 2013 und 2017 mit dem jeweils besten Resultat auf ihrer Liste wiedergewählt. Ebenfalls seit 2009 ist sie in Neuendorf Gemeinderätin mit dem Ressort Bildung und Mitglied der Industrie- und Gewerbekommission. Kolly, die auch den ersten Ersatzplatz auf der Nationalratsliste besetzt, ist kaufmännische Leiterin bei einer Treuhandunternehmung in Olten. Seit 2013 präsidiert sie die CVP Kanton Solothurn.

Thomas Müller, 1964, verfügt über einen herausragenden Leistungsausweis. Der promovierte Rechtsanwalt und Notar führt seit 1996 eine Kanzlei in Olten und amtet seit 2013 als Präsident des Kantonalen Steuergerichts Solothurn. Die Übernahme dieser Richterstelle war auch der Grund, weshalb er damals sein Kantonsratsmandat, welches er seit 2005 innehielt, wegen Unvereinbarkeit niederlegte. Er ist zudem Gemeindepräsident von Lostorf. Müller bekleidet den Rang eines Oberst i Gst und ist Vizepräsident der Kantonalpartei.



Georg Nussbaumer, 1964, steht als erfahrener Revierförster und Betriebsleiter des Forstbetriebes Unterer Hauenstein wie kein anderer für die Nachhaltigkeit ein. Seit 2009 ist er Mitglied des Kantonsrates und somit ebenfalls bestens vertraut mit dem politischen System. 2013 bis 2017 präsidierte er die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission des Kantonsrates. Er war 1997 bis 2009 Gemeindepräsident von Hauenstein-Ifenthal. Seit 2008 ist er Präsident des Forstpersonals Kanton Solothurn und seit 2020 ebenfalls Präsident der AEE SUISSE Solothurn, einer Unternehmerinitiative für erneuerbare Energien.

«Ideale Vertreter der politischen Mitte»

Der Parteivorstand ist überzeugt, «dass alle drei Kandidierenden ideale Vertreter der politischen Mitte sind und als Brückenbauer Verantwortung in den anstehenden politischen Herausforderungen übernehmen können», schreibt der Vorstand. «Die CVP steht ein für Freiheit und Solidarität. Sandra, Thomas und Georg haben alle drei in ihrer bisherigen politischen und beruflichen Laufbahn eindrücklich bewiesen, dass sie diese Werte mit Herzblut verkörpern. Sie stehen für eine konsensorientierte Politik mit Respekt vor den Mitmenschen und den Institutionen», wird Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat und Vizepräsident der Kantonalpartei, zitiert.

Die Nominationsversammlung für die beiden Regierungsratskandidaturen findet am Donnerstagabend, 5. November 2020 im Bienkensaal in Oensingen statt. (mgt)