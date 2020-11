Coronatests sind an Solothurner Spitälern nun die ganze Woche möglich

Auf dem Spitalgelände ist der Zugang zum jeweiligen Testcenter ausgeschildert. Getestet werden erst Personen ab dem 12. Lebensjahr. Eltern jüngerer Kinder sollen sich an den Kinder- oder Hausarzt wenden. Medizinisch dringliche Tests von erkrankten Personen können laut soH an jedem Standort auf der jeweiligen Notfallstation durchgeführt werden.

Der Bedarf, sich einem Corona-Test zu unterziehen, steigt weiterhin an. Das schreibt die Solothurner Spitäler AG (soH) in einer Mitteilung. Deshalb habe die soH die Öffnungszeiten ihrer Testcenter auf sieben Tage pro Woche ausgeweitet.

Das Corona-Testcenter am Bürgerspital Solothurn befindet sich neu in Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Neubaus Haus 1. «Die Covid-Verdachtspatientinnen und -patienten sind so beim Warten nicht mehr der Witterung ausgesetzt», so die soH.

Den Mitarbeitenden stünden «optimale Räumlichkeiten mit guten Platzverhältnissen für die Tests zu Verfügung». Ausserdem können die Eintrittswege regulärer Patienten, die über den Notfall eintreten oder die Ambulatorien besuchen, und CoVid-Verdachtspatienten getrennt werden.

Öffnungszeiten:

Mo - So, 8 - 17 Uhr.

Das Testzentrum befindet sich im Neubau des Bürgerspitals.

Olten: Testungen mit und ohne Anmeldung