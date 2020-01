Chefin des Amts für Soziale Sicherheit wechselt zur Stadt Bern

Wie die Stadt Bern mitteilt, tritt Hänzi ihr neues Amt «im Sommer 2020» an. Die promovierte Juristin arbeitet seit über 16 Jahren für den Kanton Solothurn; seit 2013 leitet sie das Amt für Soziale Sicherheit. In dieser Funktion ist sie insbesondere mit den Herausforderungen durch die Asylpolitik konfrontiert worden, wobei sie sich als taugte aber faire Verhandlungspartnerin und Amtschefin profiliert hat.

Als ASO-Chefin ist Hänzi Mitglied der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und Präsidentin der Richtlinienkommission. Sie dissertierte an der Uni Basel über das Schweizerische Sozialhilferecht. In Bern tritt sie die Nachfolge von Felix Wolffers an, der per Ende Mai pensioniert wird. (ums.)