Blocher ehrt Solothurner: Elogen für Munzinger, Amiet und Ritschard

Er hätte es sich anders gewünscht. Doch es war nun einmal wie es war. Die zehnte Würdigung bedeutender Persönlichkeiten, die Christoph Blocher alljährlich am 2. Januar durchführt, musste vor leeren Rängen stattfinden. Dort, wo sich sonst über 1000 Personen ballen, stand etwas kantonale SVP-Parteiprominenz und ein Technik-Team. Dieses sorgte dafür, dass die Würdigung der drei grossen Solothurner Josef Munzinger, Cuno Amiet und Willi Ritschard wenigstens virtuell Verbreitung fand.

Nun, Altmeister Blocher liess sich den Spass an der Sache durch die widrigen Umstände nicht verderben. Mit kraftvollen Worten und kräftigen Gesten würdigte er den Oltner Revolutionär, der am 22. Dezember 1830 auf der "Rössli"-Treppe zu Balsthal die Volksherrschaft verkündete. Er würdigte den unvergleichen Farbenmeister Cuno Amiet, den Wegbereiter der Moderne in der Malerei, der mit Hodler ebenso verkehrte wie mit Churchill. Und er würdigte den Arbeiter-Bundesrat Willi Ritschard, der mit seinem Tiefsinn und seiner Volksverbundenheit, mit seinem einfachen Denken und seiner einfachen Sprache Politik als Sache für die Menschen fassbar machte.

Blocher war sichtbar im Element - was insofern kein Wunder war, als er die drei Persönlichkeiten offensichtlich mit Bedacht ausgewählt hatte. Weil sie ihm selber nahe sind, durch ihren Auftrag, durch ihr Wesen, durch ihre Fähigkeiten und Neigungen, durch ihre Haltungen auch. Das schimmerte bei Munzinger im Kampf für die Volksrechte und das Misstrauen gegenüber den Regierenden ebenso durch wie bei Amiet mit seinem ganz eigenen Blick auf die Welt und die Menschen - und wie man sie sich, über das, was man wahrzunehmen scheint, auch sehen kann. Und erst recht bei Ritschard, der die Dinge nie komplizierter machen wollte, als sie ohnehin waren, sondern nach dem Kern der Sache und dem ihr dienendenWeg forschte - und sich bis zum Letzten dafür hingab.

"Viele sagen heute nicht, was sie denken", meinte Laudator Blocher. Und nahm dabei die Classe politique nicht aus, im Gegenteil. Auch deshalb verstünden die Leute die Politik immer weniger. Aber auch, weil die Politiker, wenn sie denn redeten, es nicht so täten, dass man überhaupt begreifen könne. Umso wichtiger sei es, diese Classe politique, unveränderter einer der Schlüsselbegriffe Blocherscher Diktion, "unter Kontrolle zu halten". Mit Volkes Stimme und Wille, versteht sich. Selbstredend im Namen einer freiheitlichen Gesellschaft in einem freiheitlichen Staat, der nicht sich selber, sondern den Bürgerinnen und Bürgern dient. Gerade auch in Zeiten, da sich die Staaten anschickten, sich bis über den Kopf zu verschulden. Und sich in unabsehbare Abhängigkeiten, vor allem für die Menschen im Land, zu begeben.

Auch ohne Publikum: Eine spannende Lehrstunde - in ihrer anachronistischen Eigenheit und ihrer unverleugneten Parteilichkeit. Da hatte sich der alt Bundesrat den ehrerbietigen Dank von Parteipräsident Christian Imark und den Grenchner Geschenkkorb von Regierungsratskandidat Richard Aschberger im wörtlichen Sinn redlich verdient.