Bisher keine Verdachtsfälle in Solothurn

Am Tag, an dem in der Schweiz der erste Fall einer Corona-Virus-Ansteckung bestätigt wurde, sagt der Kantonsarzt auf Anfrage, bisher sei in Solothurn noch kein Verdachtsfall registriert worden.

Dass es dabei nicht bleiben wird, ist selbstredend nicht auszuschliessen. Fenner sagt:«Im Kanton Solothurn ist vorgesehen, dass die diagnostischen Abklärungen bei Verdachtsfällen primär an den Einrichtungen der Solothurner Spitäler AG (soH) durchgeführt werden.»

Entsprechend sei das Gesundheitsamt sowohl mit der niedergelassenen Ärzteschaft als auch mit der soH in Kontakt. «Grundsätzlich richteten sich das Vorgehen und die Vorkehrungen im Kanton Solothurn nach den Empfehlungen des BAG und werden laufend mit den anderen Kantonen koordiniert», führt Fenner aus.

Zudem ist der Kernstab des Solothurner Führungsstabs (KFS) in Aktion getreten. Dies bestätigt Stabschef Urs Schmid auf Anfrage. Es gehe darum, dass die Schlüsselpersonen mit Blick auf einen möglichen Pandemiefall einen aktuellen Wissensstand hätten und entsprechend handeln könnten.