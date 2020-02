Bisher gibt es keine Corona-Verdachtsfälle in Solothurn

Am Tag, an dem in der Schweiz der erste Fall einer Corona-Virus-Ansteckung bestätigt wurde, sagt der Kantonsarzt auf Anfrage, bisher sei in Solothurn noch kein Verdachtsfall registriert worden. Dies gemäss den Kriterien, welche das BAG zur Anwendung bringt.

Dass es dabei nicht bleiben wird, ist selbstredend nicht auszuschliessen. Fenner sagt:«Im Kanton Solothurn ist vorgesehen, dass die diagnostischen Abklärungen bei Verdachtsfällen primär an den Einrichtungen der Solothurner Spitäler AG (soH) durchgeführt werden.»