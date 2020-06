Bildung soll nach Schliessung der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht leiden

Wie wird die Zukunft der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton Solothurn aussehen? Diese Frage beschäftigt neben der Solothurner Spitäler AG (soH) momentan auch die Politik, die niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater und die Angehörigen von kranken Kindern und Jugendlichen. Und sie beschäftigt auch die Schulen. Denn sie sind jeweils stark gefordert, wenn Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen stationär oder ambulant behandelt werden müssen.

Zur Erinnerung: Anfang Jahr gab die soH bekannt, dass die stationäre Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie geschlossen wird. Kinder und Jugendliche, die eine stationäre Therapie brauchen, werden ab nächstem Jahr in den Universitätskliniken in Basel, Liestal oder Bern betreut. Dafür hat die soH angekündigt, dass der ambulante Bereich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ausgebaut wird. So sollen unter anderem mehr tagesklinische Angebote entstehen.

Weite Wege könnten die Zusammenarbeit erschweren

Bei dem bevorstehenden Umbau sollen die Schulen auf keinen Fall vergessen werden: In einem offenen Brief fordert der Kinder- und Jugendpsychiater Daniel Barth eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Bildungsdepartement und dem Gesundheitsdepartement des Kantons. Nur so könne sichergestellt werden, dass die Kinder und Jugendlichen so betreut werden können, wie sie es in ihrer jeweiligen Situation benötigen. Diese Meinung teilt auch Mathias Stricker, Präsident des Verbands der Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO) und SP-Kantonsrat. Laut ihm hat die schulische Betreuung der jungen Patienten bisher meist gut funktioniert. Das könnte sich aber, so die Sorge von Stricker, in Zukunft zumindest vorübergehend verschlechtern.

Laut Stricker stellt der Umbau im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie die Schulen gleich vor mehrere Unsicherheiten. Zum Beispiel sei noch unklar, wie die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit den Ansprechpersonen im stationären und ambulanten Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zukunft funktionieren wird. «Wir fürchten, dass die Kommunikation und der Austausch schwieriger werden», so Stricker. «Die Schulen waren sich bisher regelmässige Absprachen gewohnt. Diese Wege müssen neu aufgebaut werden.»