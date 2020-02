Bei Ansturm auf Weissenstein: Oberdorf will Wildparkieren verhindern

Am 2. Januar war es besonders schlimm. Über 4000 Menschen flüchteten am Berchtoldstag aus der Nebelsuppe in Richtung Weissenstein. Die meisten davon reisten mit dem Auto zur Seilbahn an, die rund 400 Parkplätze dort waren schnell einmal voll. In der Folge wurde halb Oberdorf zuparkiert: Auf Seitenstrassen und Privatparkplätzen, ja sogar vor Hauseingängen standen Autos. Und nicht nur in Oberdorf. Anwohner berichten, dass die Berggänger an diesem Spitzentag noch in den Nachbarsdörfern Langendorf und Lommiswil Abstellmöglichkeiten für ihre Wagen suchten.

«So haben wir uns das also nicht vorgestellt», sagt Oberdorfs Gemeindepräsident Patrick Schlatter. Die Gemeinde will demnächst mit der Seilbahn und dem Kanton zusammensitzen und eine Lösung für das Problem suchen. Wie die konkret aussehen soll, ist noch unklar. Schlatter gibt sich aber zuversichtlich: «Ich bin überzeugt: Lösungen gibt es.»

Das Problem ist seit fünf Jahren erkannt

Das Problem hatte die Gemeinde bereits 2014 auf dem Radar. Darum hat sie damals, im Vorfeld der Eröffnung der Seilbahn, ein Parkierungsreglement erlassen. In diesem heisst es unter anderem: «Es ist ein Park- und Verkehrsleitsystem umzusetzen, welches ein geregeltes Auffüllen der verschiedenen Parkplätze sicherstellt sowie Suchverkehr und Wildparkieren verhindert.» An dieser Forderung hält die Gemeinde grundsätzlich immer noch fest – so erhielt sie auch Einzug in die kantonale Baubewilligung des Parkplatzes. Nur umgesetzt ist die Forderung bis heute noch nicht. Dabei hätte die Gemeinde vom Kanton durchaus verlangen können, dass er die Bedingungen in der Baubewilligung durchsetzt. Doch das wollte man nicht, sagt Schlatter: «Das wäre damals nicht zielführend gewesen.»

Der Grund dafür: In den Anfangsjahren wollte man abwarten, wie sich der Betrieb einpendelt und ob die vorhandenen Parkplätze möglicherweise ausreichen. Nach einem Ansturm auf die Seilbahn im Eröffnungsjahr gingen die Frequenzen in den Folgejahren dann auch zurück. Später nahmen die Pläne für das neue Hotel Weissenstein immer konkretere Formen an. Und so einigte man sich darauf, noch einmal zuzuwarten, bis das Hotel eröffnet und sich auch dieser Betrieb eingependelt hat. Erst dann würde man wieder Massnahmen diskutieren.

Dass so behutsam vorgegangen wird, dürfte auch damit zu tun haben, dass die möglichen Lösungen – ob es jetzt ein Verkehrsleitsystem oder etwas ganz anderes sein wird – aufwendig und teuer werden dürften. Wenn man schon so etwas mache, dann richtig, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Problemsituation am Berg, ist unisono von der Gemeinde Oberdorf, vom Kanton und von der Seilbahn zu vernehmen.