Beamte arbeiten im Homeoffice an privaten Computern – wieso das kein Sicherheitsrisiko sein soll

Wie verträgt sich das mit den Sicherheitsstandards im Umgang mit amtlichen Dokumenten? Durch das Durchsetzen des «Tunneling» für den Zugriff auf kantonale Ressourcen aller externen Geräte sei «eine strikte Trennung der privaten und geschäftlichen Daten gewährleistet», führt Affolter aus. Zur Erklärung: Tunneling ist ein Kommunikationsprotokoll, das die Übertragung von Daten via Browser von einem Netzwerk zu einem anderen ermöglicht. So wird es möglich, private Netzwerkkommunikation über ein öffentliches Netzwerk stattfinden zu lassen.

Wie verhält es sich mit der Heimarbeit von Kantonsangestellten? Stellt ihnen der Arbeitgeber Laptops zur Verfügung, auf dass sie ihre Arbeit zuhause erledigen können? Nein, das sei nicht bei allen so, bestätigt die Staatskanzlei auf Anfrage. Vielmehr treffe es zu, dass rund 40 bis 60 Prozent der Mitarbeitenden ihre Arbeit derzeit vom Büro in den eigenen vier Wänden mit eigener Hardware verrichteten. Täglich, so Andrea Affolter, Medienbeauftragte des Regierungsrats, würden rund 600 Fernzugriffe auf das IT-System des Kantons registriert.

«Nicht erlaubt und technisch eingeschränkt»

Das heisst: «Geschäftliche Daten können nicht direkt auf privaten Geräten abgespeichert werden», betont die Staatskanzlei. Zudem: Für den erweiterten Zugriff auf sensible Daten wird zusätzlich eine Public-Key-Karte eingesetzt. Diese lässt sich ausschliesslich in der isolierten und virtualisierten Applikationsumgebung der kantonalen IT verwenden. «Private direkte Zugänge ab den Homeoffice-Geräten sind in diesem Kontext nicht erlaubt und technisch eingeschränkt» führt Affolter aus. Der Kanton Solothurn setzt somit die Vorgaben des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit innerhalb der aktuell betriebenen Lösung für den Betrieb von Homeoffice um.

Kann auf diese Art und Weise sichergestellt werden, dass amtliche Dokumente nicht in falsche Hände geraten bzw. gehackt werden? Die Antwort der Staatskanzlei tönt so: «Der Zugang ist verschlüsselt und mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung abgesichert. Für die Benützung gelten entsprechende Weisungen der Beauftragten für Öffentlichkeit und Datenschutz.» Auf die Frage, wie sichergestellt werde, dass die Vorgaben eingehalten werden, sagt Affolter: «Das liegt in der Verantwortung der Departemente und Ämter.» Im Weitern seien die Mitarbeitenden im Zusammenhang mit der Freigabe von zusätzlichen Homeoffice-Arbeitsplätzen weiter sensibilisiert worden.