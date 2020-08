Bauernfamilie meldet «ausverkauft»: Alle 15 Tonnen Kartoffeln sind weg

Das ging schnell. «Wir sind total ausverkauft», sagt Sandra Rätz. Man habe nur noch für alle Bestellungen, die bis Donnerstag eingegangen waren, genug Kartoffeln übrig. Diese Personen könnten am Samstag noch holen kommen. Alle anderen muss sie an andere Anbieter verweisen. «Es tut uns sehr leid», wendet sie sich am Freitagvormittag in einem Facebook-Video an die Community.

