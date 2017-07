Marineblau, hellblau oder graublau? Mit Schlips oder ohne? Nur Hemd oder auch mal Poloshirt? Es ist noch nicht so lange her, da beharrte jeder Kanton auf seiner eigenen Polizeiuniform. So war das Blau der Kleidung eben mal dunkler und mal heller. Und während die Polizisten in manchen Kantonen ihre Hosen in dezentem Schwarz trugen, konnte es anderswo nicht bunt genug sein. Föderalismus, das bedeutete auch modische Vielfalt.

Zumindest diese Zeiten sind schon länger vorbei. In den vergangenen Jahren haben fast alle Polizeikorps auf «Tenü dunkelblau» umgestellt. Dass die Uniformen vereinheitlicht werden, ist nicht zuletzt ein europäisches Anliegen. Die Polizeifarben sollen für die Bevölkerung überall leicht erkennbar sein.

Doch jetzt geht die Vereinheitlichung noch ein paar Schritte weiter: Von der Ostschweiz bis ins Mittelland sollen die Polizisten bald gleich gekleidet sein. Erstmals beschaffen sich 14 Kantonspolizeien mit mehreren kommunalen Korps und der SBB-Transportpolizei gemeinsam ihre Uniformen. Dabei ist auch die Kantonspolizei Solothurn, die zum Polizeikonkordat Nordwestschweiz gehört. Das Ziel der Beteiligten ist es, die Kosten für die Anschaffung zu reduzieren. Das Projekt steht unter der Leitung der Kantonspolizeien Zürich und Bern.

Eine Zürcher Kantonspolizistin und einen Solothurner Kantonspolizist wird man künftig wohl nur noch an den Krawatten, an den Schulterpatten und am Oberarm-Badge unterscheiden können. In den nächsten Tagen werden die neuen Uniformen erstmals im Alltag getestet. Bei der Kantonspolizei Solothurn startet der sogenannte Tragversuch voraussichtlich Ende dieses Monats, wie Mediensprecher Andreas Mock auf Anfrage bestätigt.