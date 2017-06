Der Entscheid fiel mit 55 gegen 39 Stimmen. Für ein Ausländerstimmrecht votierten SP und die Grünen. FDP und SVP lehnten das Begehren eines Volksauftrages ab. Bei den Mitteparteien CVP, BDP, GLP und EVP waren die Meinungen geteilt. Der Regierungsrat und die Justizkommission (JUKO) hatten das Begehren unterstützt.

Mit dem Volksauftrag sollten die Gemeinden ermächtigt werden, das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer mit Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) auf kommunaler Ebene einzuführen. Davon betroffen gewesen wären rund 42'370 Personen oder rund 16 Prozent der Solothurner Wohnbevölkerung, wie Anita Panzer (FDP, Feldbrunnen) als Sprecher in Justizkommission ausführte.

Die Befürworter des Ausländerstimm- und Wahlrechtes argumentierten mit der gesellschaftlichen Anerkennung für ausländische Mitbürger, die sich in den Gemeinden integrieren und engagieren wollten. Wer Steuern zahle, solle auch politisch mitbestimmen können.

Es gehe um Menschen, die seit Jahren in einer Gemeinde lebten, sagte Angela Kummer (SP, Grenchen). Viele von ihnen seien motiviert, in der Gemeinde Aufgaben zu übernehmen. Diesen Leuten sollte auch die Chance gegeben werden, sich in die politische Verantwortung zu integrieren.

Barbara Wyss Flück (Grüne, Solothurn), wies darauf hin, dass in jenen acht Kantonen, die ein Ausländerstimmrecht kennen, gute Erfahrungen damit gemacht worden seien. Ein fakultatives Stimm- und Wahlrecht auf kommunaler Ebene könne für Niedergelassene ein "wichtiger Zwischenschritt" sein, sich später einbürgern zu lassen.

Keine Mitbestimmung ohne Einbürgerung

FDP und SVP erachteten die Einbürgerung hingegen als zwingende Voraussetzung für die politische Mitbestimmung. Niedergelassene hätten andere Möglichkeiten, sich in den Gemeinden einzubringen, beispielsweise in Vereinen oder Arbeitsgruppen, sagte Johanna Bartholdi (FDP, Egerkingen).

Die politische Mitsprache dürfe nicht am Anfang, sondern müsse am Ende der Integration stehen. Ansonsten würden falsche Anreize geschaffen, sich nicht einbürgern zu lassen, so die Egerkinger Gemeindepräsidentin.

Die SVP bezeichnete den Volksauftrag als "linke Zwängerei". Deren Sprecher Christian Werner (Olten) erinnerte daran, dass das Solothurner Volk bereits 2005 eine gleich gelagerte Vorlage überaus deutlich bachab geschickt habe.

Es könne überhaupt nicht infrage kommen, dass Gemeinden von Leuten geführt würden, die bezüglich Integration kaum überprüft seien. In jedem Land der Welt müsse man sich die gesellschaftliche Anerkennung verdienen. Wer willig und integriert sei, könne sich "völlig willkürfrei und für wenig Geld einbürgern lassen.

Ins gleiche Horn stiess auch Richard Richard Aschberger (SVP, Gränichen). "Wer sich nicht auf ein zweijähriges Einbürgerungsverfahren für den Preis von vier Wochen Ferien einlassen will, verdient auch kein Stimm- und Wahlrecht."