Die warmen Sommertage und lauen Sommerabende laden wieder viele Bürgerinnen und Bürger ein, vermehrt die Aare oder die Emme für ein Picknick oder ein abkühlendes Bad aufzusuchen.

Damit steigt auch die Problematik rund um diverse Wasser- und Umweltthemen an. Im Zuge von geplanten Präventionstouren sind Mitarbeiter der Kantonspolizei Solothurn unterwegs um gezielt die diversen bekannten «Hotspots» zu Wasser und zu Land aufzusuchen. Dabei werden die anwesenden Personen auf die Gefahren an und in Fliessgewässer, auf die Problematik mit den Brückenspringern sowie generell auf die «Bade- und Flussregeln» der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) hinweisen, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.