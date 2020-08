Auf das gemeinsame Singen zu verzichten, fiel den Teilnehmern nicht immer leicht

So aussergewöhnlich wie im 21. Jugendsportlager des Solothurner Turnverbandes (SOTV) waren die Bedingungen noch nie, in all den Jahren. Aufgrund des Schutzkonzeptes war die Teilnehmerzahl auf 110 Turnerinnen und Turner im Centro Sportivo in Tenero beschränkt. Das Leiterteam musste lange bangen, ob das Sportlager aufgrund der Coronapandemie überhaupt stattfinden kann. Bedingung

war die Einhaltung eines speziellen Schutzkonzeptes. So wurden zum Beispiel die 20er-Zelte jeweils nur mit acht Personen belegt, und diese Gruppen nutzten bei den Mahlzeiten immer gemeinsam den gleichen Tisch. Natürlich galten auch die Hygienemassnahmen des BAG, und auf gemeinsames Singen sollte verzichtet werden – was den Jugendlichen nicht immer leichtfiel.

Für die beiden Hauptleiter Rosmarie Strähl (Hünenberg) und Guy Mäder (Würenlos) lief das Lager dennoch erfreulich reibungslos ab. Sie wurden unterstützt von einem 30-köpfigen Leiter- und Küchenteam. Erfreulicherweise waren auch vier neue Leiterinnen und Leiter erstmals dabei. Der Vormittag stand für die jungen Turnerinnen und Turner, zwischen 14- und 20-jährig, jeweils im Zeichen des gewählten Pflichtfaches in den Disziplinen Gymnastik, Geräteturnen, Leichtathletik, Polysport und Schwingen. Nachmittags standen Wahlfächer in verschiedensten Sportarten zur Auswahl. Jeweils abends wurde ein Rahmenprogramm geboten.