Auch wegen Corona: Kanton Solothurn plant mit Defizit von 24 Millionen Franken

Mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von 24,2 Mio. Franken werde im Voranschlag 2021, wie bereits im Vorjahr ein leicht negatives Ergebnis ausgewiesen. Dieser Aufwandüberschuss werde zu einer Abnahme des Eigenkapitals führen, so der Kanton.

Am Dienstag präsentiert der Kanton Solothurn den Voranschlag 2021. Mit der Umsetzung der Massnahmenpläne 2013 und 2014 habe in den letzten Jahren eine sichtbare Verbesserung der Finanzlage eingeleitet und der Finanzhaushalt des Kantons stabilisiert werden können. «Die Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 2020 im Kanton Solothurn und die damit verbundenen tieferen Steuereinnahmen verschlechtern die Finanzlage des Kantons jedoch wieder», heisst es in einer Mitteilung. Hinzu würden Auswirkungen der Corona-Pandemie kommen, welche auch im Jahr 2021 noch spürbar sein werden, wie z.B. durch höhere Kosten im Bereich Gesundheit und tiefere Steuererträge.

Und hier noch die Erklärungen dazu:

Die Nettoinvestitionen liegen mit 113,9 Mio. Franken 23,5% unter dem Niveau des Vorjahres (2020: 148,9 Mio. Franken). Mit der weitgehenden Fertigstellung von Haus 1 des Neubaus des Bürgerspitals Solothurn konnte im Jahr 2020 eine kostenintensive Bauphase abgeschlossen werden.

Wie im 2020 könne auch im 2021 ein Cashflow (Bruttoertragsüberschuss) ausgewiesen werden (65,4 Mio. Franken). Ein Cashflow bedeute, dass die laufenden Ausgaben vollständig aus den laufenden Erträgen finanziert werden können.

Trotz den um 35 Mio. Franken tieferen Nettoinvestitionen könne im Voranschlag 2021 mit 57% ein nur leicht höherer Selbstfinanzierungsgrad als im Vorjahr (52%) erzielt werden. Die Nettoverschuldung wird laut Kanton aufgrund des Finanzfehlbetrages von 48,5 Mio. Franken weiter ansteigen.

Die Verschlechterung des Voranschlages 2021 gegenüber der Rechnung 2019 beträgt operativ 126,1 Mio. Franken. Tiefere Steuererträge und der höhere Staatsbeitrag für den Finanzausgleich aufgrund der kantonalen Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) und höhere Gesundheitskosten würden die höheren Bundesanteile – Gewinnausschüttung der Nationalbank, Gelder aus dem Nationalen Finanzausgleich und der Anteil direkter Bundessteuer – sowie die Minderaufwendungen bei den Pflegekosten übertreffen.

Entwicklung der Finanzlage

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2021-2024 zeigt den Trend der weiteren Entwicklung der Staatsfinanzen auf und ist geprägt durch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid-19. Er geht von einem sehr vorsichtigen Szenario aus, was die Entwicklung der Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung der Steuereinnahmen anbelangt.

Ab dem Planjahr 2022 wird mit einer dreifach erhöhten Ausschüttung der Nationalbank gerechnet. Die tieferen Ausschüttungsbeträge, der auslaufende Motorfahrzeugsteuerzuschlag von 15% für die Gesamtverkehrsprojekte Solothurn/Olten, die auf der Basis der KOF-Studie vom Frühjahr 2020 berechnete Abnahme der Steuererträge, die höheren Gesundheits- und Bildungskosten führen zu einer weiteren Verschlechterung der Ergebnisse in den Folgejahren 2022 bis 2024.

Sofern in Bezug auf die sonderschulischen Angebote keine konsensfähige Lösung vorgelegt werden kann, kann der Kantonsrat die Geltungsdauer für die Beteiligung der Einwohnergemeinden bis 31. Juli 2026 verlängern. Aufgrund der Reform des Finanz- und Lastenausgleichs per 1. Januar 2020 erhält der Kanton Solothurn ab 2024 tiefere Beiträge aus dem Ressourcenausgleich (-32,5 Mio. Franken), «welche jedoch durch den Härtefallausgleich ab 2024 vermutlich zumindest teilweise aufgefangen werden können», so der Kanton. Die vorliegenden Finanzplanzahlen weisen somit für das Jahr 2024 einen Aufwandüberschuss von 203,0 Mio. Franken aus. Die Nettoverschuldung wächst bis Ende 2024 auf 2,0 Milliarden Franken an.

Der nächste IAFP für die Jahre 2022-25 wird im Frühjahr 2021 vorgelegt werden. Dabei wird das zugrundeliegende Szenario anhand der weiteren Entwicklung der Pandemie aktualisiert und erste Möglichkeiten zur Verbesserung der Finanzlage ausgelotet werden. (sks)