«Ahoi!» mit Verspätung: Ab Samstag fahren wieder Schiffe auf der Aare

Die ganze Tourismusbranche kam wegen Corona zum Erliegen. Aufgrund der ersten und nun anstehenden Lockerungen erwacht sie wieder, wie Jürgen Hofer, Direktor Region Solothurn Tourismus, berichtet. Viel mehr könne man noch nicht sagen dazu, was die Krise mit der Branche gemacht habe. Einige Betriebe seien wohl aber besser gestartet als gedacht, und auch viele Hotels hätten wohl wieder offen, Wandernde oder Velofahrende kamen in den vergangenen Tagen zumindest schon in die Stadt Solothurn und blieben zum Übernachten. «Jetzt schauen wir einfach ‹step by step› – so ein unplanbares Jahr wie dieses sind wir uns ja alle nicht gewohnt.»