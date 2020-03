Ärzteschaft in der Region setzt auf Telefon und Trennwände

So mancher Berufsalltag wurde durch das Coronavirus auf den Kopf gestellt. Auch derjenige der Hausärztinnen und Hausärzte im Kanton. In der Hausarztpraxis Weissenstein in Langendorf etwa wurde eine Nische neben dem Treppenhaus mit Plastik abgetrennt. Die Nische ist in rot mit «Wartezone Husten/Fieber» angeschrieben, hier sollen Leute mit Coronasymptomen waren. Am Empfang werden die Leute direkt in diese rote, oder in die grüne Zone – das bisherige Wartezimmer – triagiert, wie Hausarzt Andreas Betschart erklärt. Von der roten Zone geht es direkt in ein spezielles, separates Sprechzimmer.

Auch in der Gruppenpraxis in Zuchwil gibt es sichtbare Umstellungen wegen der Krise. Am Empfangsschalter wurde eine Glasscheibe aufgestellt, die Mitarbeitende am Empfang und Eintretende voneinander trennt. Auch hier gibt es zudem verschiedene Sprechzimmer für Corona- oder Verdachtsfälle und die restliche Kundschaft. Auch zeitlich gesehen finden die Sprechstunden getrennt statt. Laut Hausärztin Simon Eugster hat diese Trennung Priorität – in allen Praxen im Kanton. Eugster ist nämlich auch Co-Präsidentin der kantonalen Vereinigung der Hausärztinnen und Hausärzte.